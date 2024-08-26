tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:15

Published Сегодня, 10:15

Modified Сегодня, 10:26

Updated Сегодня, 10:26

В Нижнем Тагиле скончалась заслуженный учитель России

В Нижнем Тагиле скончалась заслуженный учитель России

26 августа 2024, 10:15
Фото: Изображение Midjourney
В Нижнем Тагиле ушла из жизни заслуженный учитель России Элеонора Иосифовна Закревская.

Учитель умерла в возрасте 78 лет. За время своей жизни она внесла огромный вклад в сферу образования Дзержинского района Нижнего Тагила. Она придумала и создала инновационные школы, детские сады и музеи. Награждена медалями и орденами, сообщили в похоронном бюро «Реквием» для TagilCity.ru.

Ее коллеги с тоской восприняли трагичную новостб, работники говорят, что целая эпоха, которую создала Закревская, закончилась.

Похороны пройдут 27 августа 2024 г., в 15:30, в похоронном доме «Реквием» по адресу — ул. Челюскинцев, 47.

7 августа в Нижнем Тагиле простились с сотрудником УВЗ, который отдал заводу 20 лет своей жизни. Анатолий Огарков работал испытателем танков, он погиб под завалами взорвавшегося дома. На прощании люди с трудом поместились в зал, всего пришло около 350 человек.

Актер, озвучивавший Гомера Симпсона, ушел из жизни
Узнать подробнее
Читайте также:
Три новые школы откроются в Свердловской области к 1 сентябряВ Екатеринбурге 22 школы стали самыми лучшими в РоссииВ Нижнем Тагиле отреставрируют детский клуб «Рудничок»
#Вадим Бредников#Общество#Нижний Тагил#Свердловская область#Учитель#Учитель года#Музей#Образование#Орден#Школы#Награды#Екатеринбург#Умер#Умерла#Погиб
Подпишитесь
Итоги недели: дым без превышений, штрафы за шашлыки и бешенство
Сегодня, 06:22
Известный дизайнер Артемий Лебедев прилетел в Нижний Тагил
Сегодня, 05:04
Тренажеры и шахматные столы: спортплощадку оборудуют в поселке под Нижним Тагилом
Сегодня, 10:37
На Ленинградском проспекте в Нижнем Тагиле появятся бронзовые скульптуры
Сегодня, 10:40
Множество антитеррористических мероприятий состоятся в Нижнем Тагиле
Сегодня, 11:28
Новые метеопосты появятся на трассах в Свердловской области
Сегодня, 12:00