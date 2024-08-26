В Нижнем Тагиле скончалась заслуженный учитель России

7 августа в Нижнем Тагиле простились с сотрудником УВЗ, который отдал заводу 20 лет своей жизни. Анатолий Огарков работал испытателем танков, он погиб под завалами взорвавшегося дома. На прощании люди с трудом поместились в зал, всего пришло около 350 человек.