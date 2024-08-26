В Нижнем Тагиле скончалась заслуженный учитель России

Posted Сегодня, 10:15
Published Сегодня, 10:15
Modified Сегодня, 10:26
Updated Сегодня, 10:26
Учитель умерла в возрасте 78 лет. За время своей жизни она внесла огромный вклад в сферу образования Дзержинского района Нижнего Тагила. Она придумала и создала инновационные школы, детские сады и музеи. Награждена медалями и орденами, сообщили в похоронном бюро «Реквием» для TagilCity.ru.
Ее коллеги с тоской восприняли трагичную новостб, работники говорят, что целая эпоха, которую создала Закревская, закончилась.
Похороны пройдут 27 августа 2024 г., в 15:30, в похоронном доме «Реквием» по адресу — ул. Челюскинцев, 47.
7 августа в Нижнем Тагиле простились с сотрудником УВЗ, который отдал заводу 20 лет своей жизни. Анатолий Огарков работал испытателем танков, он погиб под завалами взорвавшегося дома. На прощании люди с трудом поместились в зал, всего пришло около 350 человек.