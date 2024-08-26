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Published Сегодня, 13:11

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Updated Сегодня, 13:13

В Свердловской области появятся пять новых образовательных кластеров

В Свердловской области появятся пять новых образовательных кластеров

26 августа 2024, 13:11
Фото: Изображение Midjourney
В колледжах Свердловской области появятся пять новых образовательных кластеров в рамках программы «Профессионалитет».

Так, на базе колледжа в Новоуральске будут готовить специалистов по атомной энергетике. Будущие выпускники смогут работать в «Росатоме», сообщила Елена Коваленко для «Интерфакс».

Помимо ядерной энергетики, в Свердловской области начнет свою работу программа по подготовке юристов разных направлений для работы в МВД, ФССП и судах. Остальные кластеры относятся к сфере машиностроения.

14 августа сообщалось об исследовании сервиса hh.ru. Специалисты выяснили, что выпускники колледжей и ВУЗов 2024 года не хотят работать по специальности. Самыми популярными направлениями стали те, где не требуется опыт работы. Например: сфера общепита и доставки продуктов.

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