В Свердловской области появятся пять новых образовательных кластеров

Posted Сегодня, 13:11
Published Сегодня, 13:11
Modified Сегодня, 13:13
Updated Сегодня, 13:13
Так, на базе колледжа в Новоуральске будут готовить специалистов по атомной энергетике. Будущие выпускники смогут работать в «Росатоме», сообщила Елена Коваленко для «Интерфакс».
Помимо ядерной энергетики, в Свердловской области начнет свою работу программа по подготовке юристов разных направлений для работы в МВД, ФССП и судах. Остальные кластеры относятся к сфере машиностроения.
14 августа сообщалось об исследовании сервиса hh.ru. Специалисты выяснили, что выпускники колледжей и ВУЗов 2024 года не хотят работать по специальности. Самыми популярными направлениями стали те, где не требуется опыт работы. Например: сфера общепита и доставки продуктов.