В Свердловской области появятся пять новых образовательных кластеров

14 августа сообщалось об исследовании сервиса hh.ru. Специалисты выяснили, что выпускники колледжей и ВУЗов 2024 года не хотят работать по специальности. Самыми популярными направлениями стали те, где не требуется опыт работы. Например: сфера общепита и доставки продуктов.