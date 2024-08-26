Женщина в Карпинске выпала из окна

Posted Сегодня, 10:15
Published Сегодня, 10:15
Modified Сегодня, 10:17
Updated Сегодня, 10:17
По словам очевидца, несколько месяцев назад женщина уже падала из окна, однако в прошлый раз она осталась жива, рассказали в Telegram-канале «Вечерний Карпинск».
Кроме того, известно, что свердловчанка злоупотребляла алкоголем после того, как умерла ее мать. Иногда погибшая ругалась с соседями.
Напомним, в Екатеринбурге маленький мальчик выпал из окна, когда пытался достать игрушку на подоконнике. С полученными повреждениями ребенка отвезли в медучреждение.