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Published Сегодня, 10:15

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Updated Сегодня, 10:17

Жительница Карпинска разбилась насмерть после падения из окна

Женщина в Карпинске выпала из окна

26 августа 2024, 10:15
Фото: 1MI

Жительница Карпинска разбилась насмерть после падения из окна

В Карпинске местная жительница выпала из окна и разбилась. Инцидент произошел 24 августа 2024 года.

По словам очевидца, несколько месяцев назад женщина уже падала из окна, однако в прошлый раз она осталась жива, рассказали в Telegram-канале «Вечерний Карпинск».

Кроме того, известно, что свердловчанка злоупотребляла алкоголем после того, как умерла ее мать. Иногда погибшая ругалась с соседями.

Напомним, в Екатеринбурге маленький мальчик выпал из окна, когда пытался достать игрушку на подоконнике. С полученными повреждениями ребенка отвезли в медучреждение.

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