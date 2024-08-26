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Published Сегодня, 11:19

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Updated Сегодня, 11:21

Житель Невьянска обокрал банки на 7,7 млн рублей

Житель Невьянска обокрал банки на 7,7 млн рублей

26 августа 2024, 11:19
Фото: 1MI
В Невьянске местный житель обманным путем получил более семи миллионов рублей от банков.

Мужчина подделал информацию о своем доходе и предоставил ее в несколько банков, в результате чего он получил более семи миллионов. После этого свердловчанин обналичил все деньги и возвращать долг не стал, рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

Когда обман был выявлен, в отношении горожанин возбудили уголовное дело. После того, как следствие было завершено, материалы передали в суд.

Напомним, жители Екатеринбурга решили снять квартиру и нарвались на мошенника. После оплаты им сообщили, что квартира уже сдана, а также они заметили, что адрес арендодателя в договоре указан неверный.

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#Елизавета Зиборова#Суд#Полиция#Уголовное дело#Кража#Мошенничество#Обман#Невьянск#ЧП#Преступность#18+#Екатеринбург#Инцидент
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