Житель Невьянска обокрал банки на 7,7 млн рублей

Posted Сегодня, 11:19
Published Сегодня, 11:19
Modified Сегодня, 11:21
Updated Сегодня, 11:21
Мужчина подделал информацию о своем доходе и предоставил ее в несколько банков, в результате чего он получил более семи миллионов. После этого свердловчанин обналичил все деньги и возвращать долг не стал, рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.
Когда обман был выявлен, в отношении горожанин возбудили уголовное дело. После того, как следствие было завершено, материалы передали в суд.
Напомним, жители Екатеринбурга решили снять квартиру и нарвались на мошенника. После оплаты им сообщили, что квартира уже сдана, а также они заметили, что адрес арендодателя в договоре указан неверный.