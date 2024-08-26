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Published Сегодня, 04:36

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Житель Свердловской области нашел под Асбестом редкий гриб

Житель Свердловской области нашел под Асбестом редкий гриб

26 августа 2024, 04:36
Фото: Ура.ру
В лесу под Асбестом мужчина обнаружил деликатесные черные лисички, которые редко встречаются в природе.

По словам свердловчанина, поляна с экзотическим видом лисичек была обнаружена во время лесной прогулки, пишет Ура.ру.

Грибник также отметил, что этот вид считается деликатесным. При этом в лесах Свердловской области он увидел его первый раз.

Напомним, в лесах Свердловской области местные жители все чаще встречают грибы редких видов, занесенных в Красную книгу: фиолетовые паутинники, Гиднеллум Пека и другие.

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#Елизавета Зиборова#Общество#Свердловская область#Лес#Прогулка#Окружающая среда#Красная книга#Грибы#Природа#Екатеринбург#Лисички
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