Житель Свердловской области нашел под Асбестом редкий гриб

Posted Сегодня, 04:36
Published Сегодня, 04:36
Modified Сегодня, 04:38
Updated Сегодня, 04:38
По словам свердловчанина, поляна с экзотическим видом лисичек была обнаружена во время лесной прогулки, пишет Ура.ру.
Грибник также отметил, что этот вид считается деликатесным. При этом в лесах Свердловской области он увидел его первый раз.
Напомним, в лесах Свердловской области местные жители все чаще встречают грибы редких видов, занесенных в Красную книгу: фиолетовые паутинники, Гиднеллум Пека и другие.