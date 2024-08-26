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Posted Сегодня, 14:05

Published Сегодня, 14:05

Modified Сегодня, 14:07

Updated Сегодня, 14:07

Журналисты из Нижнего Тагила победили во Всероссийском конкурсе

Журналисты из Нижнего Тагила победили во Всероссийском конкурсе

26 августа 2024, 14:05
Фото: Изображение Midjourney
Журналисты из Нижнего Тагила победили во всероссийском конкурсе СМИ «13 метров». Конкурс приурочен к юбилею Российского цирка.

Состязание проходило с января по июль 2024 года и включало в себя 13 различных номинаций. Участие принимали как профессиональные журналисты, так и начинающие, сообщают в Росгосцирке.

Дик Анна, Юрий Кауров, Евгений Бальян — стали победителями в разных номинациях. Награждать победителей будут в Санкт-Петербурге, в цирке Чинизелли.

Напомним, что школьница из Нижнего Тагила победила в конкурсе «Большая перемена». В мероприятии участвуют школьники со всей России, но это не помешало ей завоевать призовое место. Теперь в качестве приза она отправится в «Путешествие мечты» на поезде.

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