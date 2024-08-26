Журналисты из Нижнего Тагила победили во Всероссийском конкурсе

Напомним, что школьница из Нижнего Тагила победила в конкурсе «Большая перемена». В мероприятии участвуют школьники со всей России, но это не помешало ей завоевать призовое место. Теперь в качестве приза она отправится в «Путешествие мечты» на поезде.