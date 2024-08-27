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Published Сегодня, 10:35

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Updated Сегодня, 10:37

Автомобиль музыканта в Екатеринбурге забросали яйцами и мукой

Автомобиль музыканта в Екатеринбурге забросали яйцами и мукой

27 августа 2024, 10:35
Фото: Изображение Midjourney
В Екатеринбурге неизвестные испортили автомобиль Toyota, который принадлежит музыканту. Инцидент произошел на улице Бебеля.

Молодой человек оставил свой транспорт во дворе дома вечером. Утром он заметил, что машина забросана яйцами и мукой, рассказали в Telegram-канале «Урал Мэш».

Екатеринбуржец не связывает хулиганский поступок с его творчеством. Он намерен искать злоумышленников по камерам видеонаблюдения.

Напомним, в Нижнем Тагиле неизвестные испортили новые двери в подвале жилого дома. Горожане предположили, что это могла совершить компания подростков.

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#Елизавета Зиборова#Происшествия#Автомобиль#ЧП#Неизвестные#Молодой человек#18+#Екатеринбург#Инцидент
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