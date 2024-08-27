Автомобиль музыканта в Екатеринбурге забросали яйцами и мукой

Posted Сегодня, 10:35
Published Сегодня, 10:35
Modified Сегодня, 10:37
Updated Сегодня, 10:37
Молодой человек оставил свой транспорт во дворе дома вечером. Утром он заметил, что машина забросана яйцами и мукой, рассказали в Telegram-канале «Урал Мэш».
Екатеринбуржец не связывает хулиганский поступок с его творчеством. Он намерен искать злоумышленников по камерам видеонаблюдения.
Напомним, в Нижнем Тагиле неизвестные испортили новые двери в подвале жилого дома. Горожане предположили, что это могла совершить компания подростков.