Бананы могут пропасть из магазинов из-за агрессивного грибка

Posted Сегодня, 08:58
Published Сегодня, 08:58
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Updated Сегодня, 09:00
Как передает newkhakasiya.online, бананы «кавендиш» являются генетическими клонами, что делает их уязвимыми к грибковым инфекциям из-за отсутствия генетического разнообразия. Эксперты предупреждают, что бананы этого сорта могут исчезнуть, как это произошло с сортом Gros Michel в середине прошлого века.
В то время Gros Michel был основным экспортируемым сортом, но из-за его уязвимости к грибку селекционерам пришлось искать альтернативные варианты. «Кавендиш» стал популярным именно потому, что оказался устойчив к грибку, который уничтожил Gros Michel.
Сегодня учёные активно работают над тем, чтобы спасти этот востребованный продукт. Они исследуют геном грибка, чтобы выявить его слабые стороны и разработать методы борьбы, которые не повредят растениям.