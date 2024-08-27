tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:58

Published Сегодня, 08:58

Modified Сегодня, 09:00

Updated Сегодня, 09:00

Бананы могут пропасть из магазинов из-за агрессивного грибка

Бананы могут пропасть из магазинов из-за агрессивного грибка

27 августа 2024, 08:58
Фото: 1MI
Бананы «кавендиш» — основной экспортный сорт во всем мире — сейчас находятся под угрозой исчезновения из-за распространения грибка Foc TR4. Этот патоген атакует банановые плантации, вызывая увядание растений, и его практически невозможно искоренить.

Как передает newkhakasiya.online, бананы «кавендиш» являются генетическими клонами, что делает их уязвимыми к грибковым инфекциям из-за отсутствия генетического разнообразия. Эксперты предупреждают, что бананы этого сорта могут исчезнуть, как это произошло с сортом Gros Michel в середине прошлого века.

В то время Gros Michel был основным экспортируемым сортом, но из-за его уязвимости к грибку селекционерам пришлось искать альтернативные варианты. «Кавендиш» стал популярным именно потому, что оказался устойчив к грибку, который уничтожил Gros Michel.

Сегодня учёные активно работают над тем, чтобы спасти этот востребованный продукт. Они исследуют геном грибка, чтобы выявить его слабые стороны и разработать методы борьбы, которые не повредят растениям.

Подпишитесь
Любовь к сварке: тагильчанин Александр Коряков создает миниатюры из металла
Вчера, 09:21
Под Нижним Тагилом сделают дороги для многодетных семей за 12 млн рублей
Сегодня, 08:04
В Свердловской области вручили награды 6 бойцам СВО
Сегодня, 08:14
В Екатеринбурге автобус с пассажирами влетел в дерево
Сегодня, 07:10
Супругам в Екатеринбурге грозит уголовное дело за неуплату алиментов детям
Сегодня, 07:13
В Первоуральске нашли кота с пулей в бедре, обрезанными ушами и хвостом
Сегодня, 07:13