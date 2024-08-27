Два лучших проекта благоустройства ХМАО профинансируют из федерального бюджета

Posted Сегодня, 16:56
Published Сегодня, 16:56
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В федеральном конкурсе, в роли организатора которого выступил Минстрой РФ, приняли участие четыре муниципалитета округа. В списке лучших в Российской Федерации оказались проекты от Когалыма и Югорска, которым, как и остальным победителям, предоставят федеральное софинансирование (по итогам конкурса в субъектах Федерации отобрано 288 проектов из поступивших на рассмотрение 486).
В рамках проекта «Парк Первопроходцев» по благоустройству Когалыма планируется повысить туристический потенциал города. В Когалыме появится центральная площадь для активного и семейного отдыха. Федеральный грант покроет 96,6 млн рублей из 250 млн рублей, необходимых для реализации проекта. В парке будут оборудованы спортивный кластер и зоны отдыха, установят декоративные объекты, пишет muksun.fm.
Второй проект-победитель «Северное сияние» направлен на благоустройство Югорска, где планируется разбить сквер. В нем будут проходить городские мероприятия, в городе появится место для отдыха жителей. Из 228 млн рублей на реализацию проекта 90,2 млн составят средства федерального бюджета. В сквере будут построены центральная площадка со сценой, амфитеатр и образовательные площадки.
С учетом сезонных погодных особенностей созданы летние и зимние планы эксплуатации будущих объектов. Известно, что в некоторых объектах присутствуют элементы культуры северных народов и изображения представителей флоры и фауны ХМАО. Власти региона вместе с нефтяными предприятиями и муниципалитетами дополнительно поддержат авторов в реализации проектов, которая запланирована на 2025 год.
Итоги конкурса огласили в Калуге в ходе всероссийского форума «Развитие малых городов и исторических поселений». «Заявки наших муниципалитетов на конкурсе неизменно отличает высокое качество. Это уже не просто скверы и рекреации, это проекты, которые переформатируют пространство и задают новый вектор развития для всего города», — сказал вице-губернатор ХМАО Азат Ислаев.
Проекты по развитию Ханты-Мансийского автономного округа являются наглядным примером хороших результатов работы регионального стройкомплекса. Важно, что жители участвуют в отборе проектов для реализации.
В этом году порядка 140 тысяч жителей Югры отдали свои голоса за проекты, которые будут реализованы в будущем году.