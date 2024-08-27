Два лучших проекта благоустройства ХМАО профинансируют из федерального бюджета

Итоги конкурса огласили в Калуге в ходе всероссийского форума «Развитие малых городов и исторических поселений». «Заявки наших муниципалитетов на конкурсе неизменно отличает высокое качество. Это уже не просто скверы и рекреации, это проекты, которые переформатируют пространство и задают новый вектор развития для всего города», — сказал вице-губернатор ХМАО Азат Ислаев.