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Published Сегодня, 06:35

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Updated Сегодня, 06:37

Екатеринбуржец не может устроиться на работу из-за подписи умершей начальницы

Екатеринбуржец не может устроиться на работу из-за подписи умершей начальницы

27 августа 2024, 06:35
Фото: 1MI
Екатеринбуржца не берут на работу из-за отсутствия в трудовой книжке подписи умершего директора.

Екатеринбуржец уже почти год не может найти работу из-за странной формальности. Мужчина 8 лет проработал продавцом в магазине, которым владела женщина. Она скончалась в начале 2023 года.

Полгода спустя мужчина занялся поиском новой работы. Однако, каждый раз, когда он приходил на собеседование, ему отказывали, требуя запись об увольнении в трудовой книжке, которую могла поставить только умершая.

Мужчина обратился в суд, который встал на его сторону. Но несмотря на положительное решение, найти работу он так и не смог.

Ранее в Екатеринбурге прокуратура нашла 6000 нарушений в работе полиции.

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#Екатерина Смирнова#Общество#Работа#Суд#Екатеринбург#Инцидент
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