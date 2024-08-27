Екатеринбуржец не может устроиться на работу из-за подписи умершей начальницы

Posted Сегодня, 06:35
Published Сегодня, 06:35
Modified Сегодня, 06:37
Updated Сегодня, 06:37
Екатеринбуржец уже почти год не может найти работу из-за странной формальности. Мужчина 8 лет проработал продавцом в магазине, которым владела женщина. Она скончалась в начале 2023 года.
Полгода спустя мужчина занялся поиском новой работы. Однако, каждый раз, когда он приходил на собеседование, ему отказывали, требуя запись об увольнении в трудовой книжке, которую могла поставить только умершая.
Мужчина обратился в суд, который встал на его сторону. Но несмотря на положительное решение, найти работу он так и не смог.
Ранее в Екатеринбурге прокуратура нашла 6000 нарушений в работе полиции.