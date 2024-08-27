Фейки в интернете: более половины россиян сталкиваются с ними еженедельно

Как отметил Табак, 46% опрошенных знакомы с фактчекингом или слышали о нем. В то же время 18% знают об этом, однако их понимание часто является поверхностным. При этом 45% респондентов считают, что существующие меры по борьбе с дезинформацией недостаточны. Основная проблема — привлечение к ответственности тех, кто распространяет фейки, а также блокировка подобных источников. Однако решить эти вопросы оказывается непросто. Об этом пишет 56orb.ru.