Фейки в интернете: более половины россиян сталкиваются с ними еженедельно

Posted Сегодня, 19:39
Published Сегодня, 19:39
Modified Сегодня, 19:39
Updated Сегодня, 19:39
Эту информацию озвучил генеральный директор АНО «Диалог» и АНО «Диалог Регионы» Владимир Табак в ходе пресс-конференции «Противодействие фейкам в 2024 году» в ТАСС.
Как отметил Табак, 46% опрошенных знакомы с фактчекингом или слышали о нем. В то же время 18% знают об этом, однако их понимание часто является поверхностным. При этом 45% респондентов считают, что существующие меры по борьбе с дезинформацией недостаточны. Основная проблема — привлечение к ответственности тех, кто распространяет фейки, а также блокировка подобных источников. Однако решить эти вопросы оказывается непросто. Об этом пишет 56orb.ru.
По его словам, в настоящее время в Рунете наблюдается уменьшение числа копий фейковых новостей, хотя их уникальное количество остается на прежнем уровне. Табак добавил, что до 6 августа 2024 года снижалось количество фейков, связанных с темой специальной военной операции, а в июле количество их просмотров упало до 35%. Однако в августе, после атаки на Курскую область, этот показатель резко увеличился и достиг 81%. Ожидается, что к концу года количество копий фейков составит около 8 млн.
Для эффективной борьбы с дезинформацией необходимо, чтобы в этом процессе принимали участие не только эксперты, но и обычные пользователи интернета, отметила директор департамента развития массовых коммуникаций и международного сотрудничества Минцифры России Екатерина Ларина. Кроме того, по ее словам, важно обучать аудиторию основам информационной гигиены.
Кроме того, в настоящее время вопрос создания законодательной базы для эффективной борьбы с дезинформацией остается на повестке дня. Заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, председатель правления РОЦИТ Антон Горелкин отметил, что в российском праве отсутствует термин «дипфейк», при этом есть официальное определение фейковой новости.
Фейковые материалы сегодня представляют собой одно из основных орудий информационной войны. Специалист Центра военно-политической журналистики Борис Рожин указал, что большинство из таких фейков имеют краткосрочный характер. При этом характерной чертой подобной дезинформации является ее цель заполнить информационное пространство противника посредством большого количества таких сообщений, пояснил эксперт.