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Published Сегодня, 13:41

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Updated Сегодня, 13:43

Как улучшить почву на участке без удобрений: сажаем сидераты и повышаем урожайность

Как улучшить почву на участке без удобрений: сажаем сидераты и повышаем урожайность

27 августа 2024, 13:41
Фото: 1MI
Популярность органического земледелия набирает обороты в России. Одним из способов улучшить плодородность почвы считается посев сидератов, растений с развитой корневой системой, которые напитывают грунт полезными микроэлементами, однако не загрязняют его химикатами.

Слово «сидерат» (sidera) имеет латинское происхождение и переводится как «звезда, получающая силу с неба». Почему древние римляне так поэтично назвали этот этап органического земледелия, неизвестно. Однако мы со стопроцентной уверенностью можем утверждать, что сидераты сажали многие поколения земледельцев до нас. И до изобретения минеральных удобрений это был фактически единственный способ повысить плодородность почвы. Зачем и как сеять сидераты, рассказывают эксперты «Лайфхакера».

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Что такое сидераты

Это полезные растения, которые растут в том числе и в дикой природе. Но это не обычные сорняки: сидераты имеют мощную корневую систему и благодаря этому как бы вытягивают питательные вещества из недр земли на поверхность.

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Существует несколько видов сидератов:

  • бобовые: горох, клевер, люпин однолетний, вика, нут;
  • злаковые: рожь, овес, ячмень, рожи, пшеница;
  • крестоцветные: сурепка, редька масличная, горчица.

Особняком в этом списке стоят фацелия и гречиха.

На каких сидератах остановить выбор

В принципе, любые сидераты оздоравливают почву, однако есть нюансы которые стоит учитывать.

  • Белую горчицу сажают на участках, где в будущем будут расти пасленовые — картофель, томаты, баклажаны и перцы. Этот сидерат является хорошей профилактикой фитофтороза;
  • Озимая рожь — хороший вариант перед посадкой картофеля, томатов и тыквы. Обогащает грунт азотом и калием, почва лучше удерживает влагу;
  • Озимая вика — идеальный вариант перед посадкой капусты, моркови, свеклы и фасоли;
  • Редька и рапс — сажайте их перед чесноком. Эти растения насытят почву необходимой этой огородной культуре серой;
  • Фацелия — универсальный сидерат, который положительно влияет на все растения.

Как посеять сидераты

Особых трудозатрат посев сидератов не требует. После уборки урожая очистите грядки от остатков растений, а землю прорыхлите. Желательно смочить грунт водой. Рассыпьте семена по поверхности земли, а затем заделайте их в землю с помощью грабель. Идеально, если после этого вы еще раз польете грядку. Ну если у вас нет времени или сил, то предоставьте все природе: сидераты начнут прорастать после первого же дождя.

Если вы сажаете сидераты в зиму, то осенью с ними делать уже ничего не нужно. Весной дождитесь их прорастания, а затем скосите их под корень. Важно сделать это до начала цветения растений. Зеленую массу можно заделать в землю, а можно оставить прямо на грядках в качестве мульчи. Грядки будут готовы к посадке культурных растений через 2-3 недели после удаления сидератов.

Ранее эксперт рассказал, как самостоятельно заготовить семена томатов.

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