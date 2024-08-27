Как улучшить почву на участке без удобрений: сажаем сидераты и повышаем урожайность

Posted Сегодня, 13:41
Published Сегодня, 13:41
Modified Сегодня, 13:43
Updated Сегодня, 13:43
Слово «сидерат» (sidera) имеет латинское происхождение и переводится как «звезда, получающая силу с неба». Почему древние римляне так поэтично назвали этот этап органического земледелия, неизвестно. Однако мы со стопроцентной уверенностью можем утверждать, что сидераты сажали многие поколения земледельцев до нас. И до изобретения минеральных удобрений это был фактически единственный способ повысить плодородность почвы. Зачем и как сеять сидераты, рассказывают эксперты «Лайфхакера».
Это полезные растения, которые растут в том числе и в дикой природе. Но это не обычные сорняки: сидераты имеют мощную корневую систему и благодаря этому как бы вытягивают питательные вещества из недр земли на поверхность.
Существует несколько видов сидератов:
Особняком в этом списке стоят фацелия и гречиха.
В принципе, любые сидераты оздоравливают почву, однако есть нюансы которые стоит учитывать.
Особых трудозатрат посев сидератов не требует. После уборки урожая очистите грядки от остатков растений, а землю прорыхлите. Желательно смочить грунт водой. Рассыпьте семена по поверхности земли, а затем заделайте их в землю с помощью грабель. Идеально, если после этого вы еще раз польете грядку. Ну если у вас нет времени или сил, то предоставьте все природе: сидераты начнут прорастать после первого же дождя.
Если вы сажаете сидераты в зиму, то осенью с ними делать уже ничего не нужно. Весной дождитесь их прорастания, а затем скосите их под корень. Важно сделать это до начала цветения растений. Зеленую массу можно заделать в землю, а можно оставить прямо на грядках в качестве мульчи. Грядки будут готовы к посадке культурных растений через 2-3 недели после удаления сидератов.
Ранее эксперт рассказал, как самостоятельно заготовить семена томатов.