Как улучшить почву на участке без удобрений: сажаем сидераты и повышаем урожайность

Если вы сажаете сидераты в зиму, то осенью с ними делать уже ничего не нужно. Весной дождитесь их прорастания, а затем скосите их под корень. Важно сделать это до начала цветения растений. Зеленую массу можно заделать в землю, а можно оставить прямо на грядках в качестве мульчи. Грядки будут готовы к посадке культурных растений через 2-3 недели после удаления сидератов.