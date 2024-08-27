Котельная в Красноуфимске выплатит 500 тысяч рублей девочке за ожоги

Posted Сегодня, 05:33
Published Сегодня, 05:33
Modified Сегодня, 05:35
Updated Сегодня, 05:35
Девочка гуляла на улице без взрослых и, проходя мимо котельной, забралась в кучу золы. Ее отвезли в медучреждение с ожогами III степени, рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.
Прокуратура после проведенной проверки отправила в суд требование обязать котельную выплатить пострадавшей девочке компенсацию. Требование было удовлетворено.
Напомним, в октябре 2023 года похожий случай произошел в Камышлове около школы №1. Тогда из-за золы пострадал ученик начальной школы. Суд обязал образовательное учреждение выплатить мальчику 300 тысяч.