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Котельная в Красноуфимске выплатит 500 тысяч рублей девочке за ожоги

Котельная в Красноуфимске выплатит 500 тысяч рублей девочке за ожоги

27 августа 2024, 05:33
Фото: 1MI
Котельная в Красноуфимске выплатит семилетней девочке полмиллиона за травму, которая она получила из-за золы. Инцидент произошел 25 сентября 2023 года.

Девочка гуляла на улице без взрослых и, проходя мимо котельной, забралась в кучу золы. Ее отвезли в медучреждение с ожогами III степени, рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

Прокуратура после проведенной проверки отправила в суд требование обязать котельную выплатить пострадавшей девочке компенсацию. Требование было удовлетворено.

Напомним, в октябре 2023 года похожий случай произошел в Камышлове около школы №1. Тогда из-за золы пострадал ученик начальной школы. Суд обязал образовательное учреждение выплатить мальчику 300 тысяч.

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#Елизавета Зиборова#Происшествия#Прокуратура#Суд#Девочка#Красноуфимск#Ожоги#Котельная#ЧП#Пострадавшая#18+#Екатеринбург#Инцидент
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