На бесхозном участке в Екатеринбурге нашли большую свалку строительных отходов

Posted Сегодня, 16:07
Published Сегодня, 16:07
Modified Сегодня, 16:09
Updated Сегодня, 16:09
Несанкционированная свалка находится в Кировском районе столицы региона в районе улиц Астраханской и Владивостокской. Во время проверки природоохранные прокуроры выяснили, что большой участок земли буквально завален строительным мусором, сообщает пресс-служба ведомства.
Однако установить владельца земли оказалось не так-то просто: оказалось, что это неразграниченная земля, то есть правоустанавливающих документов на нее ни у кого нет — по сути, бесхозный участок. Прокуратура обратилась в суд Кировского района, который постановил возложить обязанность по уборке свалки с ничейной земли на региональное Министерство по управлению госимуществом.
Природоохранное ведомство будет контролировать исполнение решения суда.
Ранее стало известно, что свалку с опасными отходами обнаружили недалеко от аэропорта «Кольцово» в Екатеринбурге.