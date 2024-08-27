На бесхозном участке в Екатеринбурге нашли большую свалку строительных отходов

Однако установить владельца земли оказалось не так-то просто: оказалось, что это неразграниченная земля, то есть правоустанавливающих документов на нее ни у кого нет — по сути, бесхозный участок. Прокуратура обратилась в суд Кировского района, который постановил возложить обязанность по уборке свалки с ничейной земли на региональное Министерство по управлению госимуществом.