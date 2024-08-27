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Posted Сегодня, 16:07

Published Сегодня, 16:07

Modified Сегодня, 16:09

Updated Сегодня, 16:09

Природоохранная прокуратура требует убрать промышленную свалку в Екатеринбурге

На бесхозном участке в Екатеринбурге нашли большую свалку строительных отходов

27 августа 2024, 16:07
Фото: 1MI

Природоохранная прокуратура требует убрать промышленную свалку в Екатеринбурге

В Екатеринбурге природоохранная прокуратура во время проверки обнаружила заваленный строительными отходами участок земли. Убираться здесь придется региональному Минимущества.

Несанкционированная свалка находится в Кировском районе столицы региона в районе улиц Астраханской и Владивостокской. Во время проверки природоохранные прокуроры выяснили, что большой участок земли буквально завален строительным мусором, сообщает пресс-служба ведомства.

Однако установить владельца земли оказалось не так-то просто: оказалось, что это неразграниченная земля, то есть правоустанавливающих документов на нее ни у кого нет — по сути, бесхозный участок. Прокуратура обратилась в суд Кировского района, который постановил возложить обязанность по уборке свалки с ничейной земли на региональное Министерство по управлению госимуществом.

Природоохранное ведомство будет контролировать исполнение решения суда.

Ранее стало известно, что свалку с опасными отходами обнаружили недалеко от аэропорта «Кольцово» в Екатеринбурге.

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#Дарья Бобровицкая#Экология#Суд#Природоохранная прокуратура#Отходы#Земля#Строительные материалы#Екатеринбург#Свалка
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