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В деле банды свердловских милиционеров появился новый эпизод

Надели наручники и задушили: банда свердловских милиционеров могла убить больше людей

27 августа 2024, 15:35
Фото: 1MI

В деле банды свердловских милиционеров появился новый эпизод

Новый эпизод вскрылся в деле банды свердловских милиционеров. ОПГ вменяют расправу над местными жителями, которых они могли задушить в лесу.

В ходе расследования дела банды милиционеров, которые более 25 лет назад совершали жестокие убийства в Екатеринбурге, вскрылся еще один эпизод. Члены ОПГ могли вывести в лес и убить двух наркозависимых граждан, пишет Ura.ru, ссылаясь на свой источник.

Следователи предполагают, что трое участников преступной группировки задержали наркоманов в Кировском районе. Далее их увезли в лес, где сначала приковали наручниками к дереву, а затем задушили. Мотивом убийства могло стать нежелание молодых людей сотрудничать с бандой. Возможно, их хотели заставить торговать наркотиками. Место захоронения до сих пор не установлено. Для поиска тела убитых будут привлечены специалисты из Москвы.

Напомним что группировка орудовала в Екатеринбурге и окрестностях города в начале «нулевых». На счету преступников может быть 12 убийств.

Ранее силовики в Екатеринбурге задержали участников организованной преступной группы.

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#Дарья Бобровицкая#Происшествия#Убийство#Криминал#Наркоманы#Милиция#Преступники#18+#Екатеринбург
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