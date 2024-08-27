Надели наручники и задушили: банда свердловских милиционеров могла убить больше людей

Следователи предполагают, что трое участников преступной группировки задержали наркоманов в Кировском районе. Далее их увезли в лес, где сначала приковали наручниками к дереву, а затем задушили. Мотивом убийства могло стать нежелание молодых людей сотрудничать с бандой. Возможно, их хотели заставить торговать наркотиками. Место захоронения до сих пор не установлено. Для поиска тела убитых будут привлечены специалисты из Москвы.