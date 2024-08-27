Надели наручники и задушили: банда свердловских милиционеров могла убить больше людей

Posted Сегодня, 15:35
Published Сегодня, 15:35
Modified Сегодня, 15:37
Updated Сегодня, 15:37
В ходе расследования дела банды милиционеров, которые более 25 лет назад совершали жестокие убийства в Екатеринбурге, вскрылся еще один эпизод. Члены ОПГ могли вывести в лес и убить двух наркозависимых граждан, пишет Ura.ru, ссылаясь на свой источник.
Следователи предполагают, что трое участников преступной группировки задержали наркоманов в Кировском районе. Далее их увезли в лес, где сначала приковали наручниками к дереву, а затем задушили. Мотивом убийства могло стать нежелание молодых людей сотрудничать с бандой. Возможно, их хотели заставить торговать наркотиками. Место захоронения до сих пор не установлено. Для поиска тела убитых будут привлечены специалисты из Москвы.
Напомним что группировка орудовала в Екатеринбурге и окрестностях города в начале «нулевых». На счету преступников может быть 12 убийств.
Ранее силовики в Екатеринбурге задержали участников организованной преступной группы.