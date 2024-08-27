Названа причина повышения платы за капремонт в Свердловской области

Posted Сегодня, 15:12
Published Сегодня, 15:12
Modified Сегодня, 15:14
Updated Сегодня, 15:14
Повышение стоимости стройматериалов вызвало рост платежа по капремонту. Повысить тариф должны были еще в 2023 году, но не стали, сообщают в URA.RU.
Напомним, что ставку по капитальному ремонту планируют поднять с 14,81 до 17,48 рубля за квадратный метр. Этот вопрос чиновники обсудят на заседании 29 августа.
По прогнозам экспертов, осенью 2024 года подорожают многие категории продуктов. Рост цен будет особенно заметен на мясо, овощи, шоколад.