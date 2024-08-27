tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:12

Published Сегодня, 15:12

Modified Сегодня, 15:14

Updated Сегодня, 15:14

Названа причина повышения платы за капремонт в Свердловской области

Названа причина повышения платы за капремонт в Свердловской области

27 августа 2024, 15:12
Фото: 1MI
Власти объяснили, что из-за роста цен они вынуждены поднять взнос на капремонт в Свердловской области.

Повышение стоимости стройматериалов вызвало рост платежа по капремонту. Повысить тариф должны были еще в 2023 году, но не стали, сообщают в URA.RU.

Напомним, что ставку по капитальному ремонту планируют поднять с 14,81 до 17,48 рубля за квадратный метр. Этот вопрос чиновники обсудят на заседании 29 августа.

По прогнозам экспертов, осенью 2024 года подорожают многие категории продуктов. Рост цен будет особенно заметен на мясо, овощи, шоколад.

Жительница Первоуральска получила коммуналку на 15 тысяч за однушку
Узнать подробнее
Читайте также:
В Свердловской области подорожал хлебВ Екатеринбурге почти в два раза подешевели куриные яйцаВ Свердловской области могут вырасти цены из-за дефицита мигрантов
#Вадим Бредников#Общество#Цены#Свердловская область#Чиновники#Правительство#Капремонт#Тарифы#Коммунальные платежи#Повышение#Чиновник#Областное правительство#Екатеринбург#Коммуналка#Тарифы ЖКХ
Подпишитесь
Любовь к сварке: тагильчанин Александр Коряков создает миниатюры из металла
Вчера, 09:21
Под Нижним Тагилом сделают дороги для многодетных семей за 12 млн рублей
Сегодня, 08:04
В Свердловской области вручили награды 6 бойцам СВО
Сегодня, 08:14
В Екатеринбурге автобус с пассажирами влетел в дерево
Сегодня, 07:10
Супругам в Екатеринбурге грозит уголовное дело за неуплату алиментов детям
Сегодня, 07:13
В Первоуральске нашли кота с пулей в бедре, обрезанными ушами и хвостом
Сегодня, 07:13