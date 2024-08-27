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Незаконная свалка с опасными отходами обнаружена в Екатеринбурге около Кольцово

Незаконная свалка с опасными отходами обнаружена в Екатеринбурге около Кольцово

27 августа 2024, 11:17
Фото: РЭО в Свердловской области
Около аэропорта Кольцово в Екатеринбурге была обнаружена незаконная свалка с опасными медицинскими отходами.

В свалке находились отходы класса Б и В: лабораторные материалы после работы с ними, инструменты и ткани. Площадь свалки достигает почти 20 гектаров, рассказали в российском экологическом обществе.

Депутат екатеринбургской гордумы Алексей Вихарев отметил, что свалка может быть опасной для окружающих. Кроме медотходов сюда еще выбрасывают пластиковые бутылки, канистры с горючими веществами и прочий мусор.

Напомним, муниципальное предприятие в Красноуфимске хранило на свалке опасные отходы.

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#Елизавета Зиборова#Экология#Кольцово#Мусор#Отходы#Специалисты#ЧП#Аэропорт#Экологи#Инструменты#Материалы#Екатеринбург#Свалка
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