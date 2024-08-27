Незаконная свалка с опасными отходами обнаружена в Екатеринбурге около Кольцово

Posted Сегодня, 11:17
Published Сегодня, 11:17
Modified Сегодня, 11:19
Updated Сегодня, 11:19
В свалке находились отходы класса Б и В: лабораторные материалы после работы с ними, инструменты и ткани. Площадь свалки достигает почти 20 гектаров, рассказали в российском экологическом обществе.
Депутат екатеринбургской гордумы Алексей Вихарев отметил, что свалка может быть опасной для окружающих. Кроме медотходов сюда еще выбрасывают пластиковые бутылки, канистры с горючими веществами и прочий мусор.
Напомним, муниципальное предприятие в Красноуфимске хранило на свалке опасные отходы.