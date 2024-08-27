«Ну и вид из окна»: в Нижнем Тагиле из-за смога объявили НМУ до 28 августа

Posted Сегодня, 05:37
Published Сегодня, 05:37
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Updated Сегодня, 05:39
«Уральское УГМС» объявило предупреждение о неблагоприятном рассеивании вредных примесей с 20:00 часов 26 августа. Окончание режима НМУ предварительно назначено на вечер 28 августа. Уже в эти часы тагильчане заметили, что над центром города и Красным Камнем висел смог.
Я ехала по Пархоменко и видно было, как над улицами завис смог. Неприятного запаха не было, — рассказала редакции тагильчанка Юлия.
Утром 27 августа специфический вид из окна отметили жители Алтайского микрорайона. Над заводом ЕВРАЗ НТМК завис серый дым, растянувшийся по сторонам.
По словам тагильчанки Ирины, дым растянулся до Зонального.
Адище на Алтайке. Выбросы тянутся до самого Зонального. Горизонт вообще черный.
Жительница Тагилстроя рассказала редакции, что в ночь на 27 августа в районе стоял удушающий запах.
Я была на ночной смене. Вышла на улицу и тут же зашла обратно — дышать было вообще нечем, — говорит Евгения.
Напомним, что в НМУ также можно оставлять жалобы на выбросы: в ЕДДС обязаны принять информацию. В случае, если выбросы приносят реальный дискомфорт и причиняют вред здоровью, можно оставить обращение в ведомства. Ранее редакция TagilCity.ru подготовила примеры обращений.