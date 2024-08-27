«Ну и вид из окна»: в Нижнем Тагиле из-за смога объявили НМУ до 28 августа

Напомним, что в НМУ также можно оставлять жалобы на выбросы: в ЕДДС обязаны принять информацию. В случае, если выбросы приносят реальный дискомфорт и причиняют вред здоровью, можно оставить обращение в ведомства. Ранее редакция TagilCity.ru подготовила примеры обращений.