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Published Сегодня, 05:37

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Updated Сегодня, 05:39

Жители Нижнего Тагила жалуются на выбросы в НМУ

«Ну и вид из окна»: в Нижнем Тагиле из-за смога объявили НМУ до 28 августа

27 августа 2024, 05:37
Фото: tagilcity.ru

Жители Нижнего Тагила жалуются на выбросы в НМУ

С вечера 26 августа в Нижнем Тагиле объявили НМУ. С утра 27 августа жители Вагонки пожаловались на смог из черных выбросов.
Сюжет
Выбросы

«Уральское УГМС» объявило предупреждение о неблагоприятном рассеивании вредных примесей с 20:00 часов 26 августа. Окончание режима НМУ предварительно назначено на вечер 28 августа. Уже в эти часы тагильчане заметили, что над центром города и Красным Камнем висел смог.

Я ехала по Пархоменко и видно было, как над улицами завис смог. Неприятного запаха не было, — рассказала редакции тагильчанка Юлия.
Фото: tagilcity.ru

Утром 27 августа специфический вид из окна отметили жители Алтайского микрорайона. Над заводом ЕВРАЗ НТМК завис серый дым, растянувшийся по сторонам.

Фото: tagilcity.ru

По словам тагильчанки Ирины, дым растянулся до Зонального.

Адище на Алтайке. Выбросы тянутся до самого Зонального. Горизонт вообще черный.
Фото: tagilcity.ru

Жительница Тагилстроя рассказала редакции, что в ночь на 27 августа в районе стоял удушающий запах.

Я была на ночной смене. Вышла на улицу и тут же зашла обратно — дышать было вообще нечем, — говорит Евгения.

Напомним, что в НМУ также можно оставлять жалобы на выбросы: в ЕДДС обязаны принять информацию. В случае, если выбросы приносят реальный дискомфорт и причиняют вред здоровью, можно оставить обращение в ведомства. Ранее редакция TagilCity.ru подготовила примеры обращений.

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#Юлия Мамонтова#Нижний Тагил#Свердловская область#Качество#НМУ#Выбросы#Екатеринбург#Качество воздуха#Режим НМУ
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