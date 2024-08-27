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Published Сегодня, 03:25

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Updated Сегодня, 03:27

Обвиняемым в нападении на студента в Екатеринбурге продлили арест на два месяца

Обвиняемым в нападении на студента в Екатеринбурге продлили арест на два месяца

27 августа 2024, 03:25
Фото: 1MI
В Екатеринбурге продлен арест двум молодым людям, которые обвиняются в стрельбе в студента.

Задержанные будут находиться под стражей до 30 октября 2024 года, рассказали в пресс-службе Кировского районного суда.

Напомним, происшествие случилось в конце ноября 2023 года. Студент ехал в трамвае, когда к нему пристали незнакомцы и стали требовать с него 500 рублей. Один из них при этом угрожал травматическим пистолетом.

Когда юноша вышел на остановке, он посчитал, что конфликт разрешен, однако злоумышленники открыли по нему стрельбу. Вскоре нападавших задержали и заключили под стражу.

Стрелявший в голову студенту УрФУ в Екатеринбурге был судим за педофилию
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