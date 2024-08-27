Обвиняемым в нападении на студента в Екатеринбурге продлили арест на два месяца

Posted Сегодня, 03:25
Published Сегодня, 03:25
Modified Сегодня, 03:27
Updated Сегодня, 03:27
Задержанные будут находиться под стражей до 30 октября 2024 года, рассказали в пресс-службе Кировского районного суда.
Напомним, происшествие случилось в конце ноября 2023 года. Студент ехал в трамвае, когда к нему пристали незнакомцы и стали требовать с него 500 рублей. Один из них при этом угрожал травматическим пистолетом.
Когда юноша вышел на остановке, он посчитал, что конфликт разрешен, однако злоумышленники открыли по нему стрельбу. Вскоре нападавших задержали и заключили под стражу.