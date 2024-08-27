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Published Сегодня, 05:58

Modified Сегодня, 06:00

Updated Сегодня, 06:00

Пациент больницы в Ревде избил бутылкой соседа по палате

Пациент больницы в Ревде напал на соседа по палате

27 августа 2024, 05:58
Фото: Изображение Midjourney

Пациент больницы в Ревде избил бутылкой соседа по палате

В Ревде пациент терапевтического стационарного отделения избил соседа по палате из-за того, что тот бормотал во сне.

По словам нападавшего, он не спит из-за соседа уже несколько ночей. В какой-то момент он не выдержал и стал бить его бутылкой. Известно, что пострадавший проходит период восстановления после инсульта, пишет Е1.

По словам одного из очевидцев, сотрудники медучреждения не стали вызывать правоохранительные органы и сказали, что не могут ничего сделать с агрессором.

Напомним, в Екатеринбурге местная жительница набросилась на сотрудницу скорой помощи, из-за чего пострадавшая получила сотрясение мозга.

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