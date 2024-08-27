Пациент больницы в Ревде напал на соседа по палате

Posted Сегодня, 05:58
Published Сегодня, 05:58
Modified Сегодня, 06:00
Updated Сегодня, 06:00
По словам нападавшего, он не спит из-за соседа уже несколько ночей. В какой-то момент он не выдержал и стал бить его бутылкой. Известно, что пострадавший проходит период восстановления после инсульта, пишет Е1.
По словам одного из очевидцев, сотрудники медучреждения не стали вызывать правоохранительные органы и сказали, что не могут ничего сделать с агрессором.
Напомним, в Екатеринбурге местная жительница набросилась на сотрудницу скорой помощи, из-за чего пострадавшая получила сотрясение мозга.