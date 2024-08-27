Пенсионер в Нижнем Тагиле чуть не отдал мошенникам 300 тысяч рублей

Posted Сегодня, 12:06
Published Сегодня, 12:06
Modified Сегодня, 12:08
Updated Сегодня, 12:08
Пенсионеру позвонили неизвестные и сообщили, что его деньги находятся в опасности. Чтобы они не пропали, их нужно в ближайшее время перевести на другой счет. В итоге мужчина поверил и отправился в банк, рассказали в пресс-службе полиции Нижнего Тагила.
Сотрудницы банка обратили внимание на напряженное поведение горожанина и решили выяснить, что случилось, а затем убеждали его, что ему звонили аферисты. Вскоре приехали правоохранители. Пенсионера забрали домой родственники.
Напомним, жительница Каменска-Уральского отдала мошенникам более миллиона рублей.