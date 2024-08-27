Пенсионер в Нижнем Тагиле чуть не отдал мошенникам 300 тысяч рублей

Пенсионеру позвонили неизвестные и сообщили, что его деньги находятся в опасности. Чтобы они не пропали, их нужно в ближайшее время перевести на другой счет. В итоге мужчина поверил и отправился в банк, рассказали в пресс-службе полиции Нижнего Тагила.