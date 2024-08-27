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Posted Сегодня, 12:06

Published Сегодня, 12:06

Modified Сегодня, 12:08

Updated Сегодня, 12:08

Пенсионер в Нижнем Тагиле чуть не отдал мошенникам 300 тысяч рублей

Пенсионер в Нижнем Тагиле чуть не отдал мошенникам 300 тысяч рублей

27 августа 2024, 12:06
Фото: Изображение Midjourney
Полицейские в Нижнем Тагиле убедили 82-летнего мужчину не отдавать деньги мошенникам.

Пенсионеру позвонили неизвестные и сообщили, что его деньги находятся в опасности. Чтобы они не пропали, их нужно в ближайшее время перевести на другой счет. В итоге мужчина поверил и отправился в банк, рассказали в пресс-службе полиции Нижнего Тагила.

Сотрудницы банка обратили внимание на напряженное поведение горожанина и решили выяснить, что случилось, а затем убеждали его, что ему звонили аферисты. Вскоре приехали правоохранители. Пенсионера забрали домой родственники.

Напомним, жительница Каменска-Уральского отдала мошенникам более миллиона рублей.

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