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Published Сегодня, 16:39

Modified Сегодня, 16:41

Updated Сегодня, 16:41

В Кушве полиция ищет 17-летнюю девушку, которая уехала со взрослым мужчиной

Передвигаются автостопом: в Кушве ищут сбежавшую с мужчиной девушку-подростка

27 августа 2024, 16:39
Фото: 1MI

В Кушве полиция ищет 17-летнюю девушку, которая уехала со взрослым мужчиной

Полиция Кушвы объявила в розыск 17-летнюю девушку, которая уехала с 31-летним мужчиной. Предположительно пара направляется в сторону Екатеринбурга.

Девушка ушла из дома еще 23 августа и с тех пор на связь не выходила. Очевидцы, которые видели подростка в тот день, утверждают, что она уехала вместе со своим знакомым, 31-летним мужчиной. Ориентировку на несовершеннолетнюю дала полиция Кушвы.

На девушке в тот день были черные куртка и штаны, коричневая толстовка и белые кроссовки. Мужчина носил костюм защитного цвета.

Фото: МО МВД России «Кушвинский»

Сообщается, что пару в день исчезновения заметили в районе трассы Екатеринбург — Серов. Возможно, они пытались уехать автостопом.

В Екатеринбурге ранее исчез мужчина, купивший билет на самолет.

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#Дарья Бобровицкая#Общество#Кушва#Полиция#Розыск#Мужчина#Несовершеннолетняя#Екатеринбург
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