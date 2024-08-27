Передвигаются автостопом: в Кушве ищут сбежавшую с мужчиной девушку-подростка

Девушка ушла из дома еще 23 августа и с тех пор на связь не выходила. Очевидцы, которые видели подростка в тот день, утверждают, что она уехала вместе со своим знакомым, 31-летним мужчиной. Ориентировку на несовершеннолетнюю дала полиция Кушвы.