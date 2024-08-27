Передвигаются автостопом: в Кушве ищут сбежавшую с мужчиной девушку-подростка

Posted Сегодня, 16:39
Published Сегодня, 16:39
Modified Сегодня, 16:41
Updated Сегодня, 16:41
Девушка ушла из дома еще 23 августа и с тех пор на связь не выходила. Очевидцы, которые видели подростка в тот день, утверждают, что она уехала вместе со своим знакомым, 31-летним мужчиной. Ориентировку на несовершеннолетнюю дала полиция Кушвы.
На девушке в тот день были черные куртка и штаны, коричневая толстовка и белые кроссовки. Мужчина носил костюм защитного цвета.
Сообщается, что пару в день исчезновения заметили в районе трассы Екатеринбург — Серов. Возможно, они пытались уехать автостопом.
В Екатеринбурге ранее исчез мужчина, купивший билет на самолет.