Почему смердит из раковины и как справиться с проблемой: самые дешевые лайфхаки

Это более мощный способ, который позволяет не только избавиться от плохого аромата, но и прочистить возможный засор. В слив необходимо засыпать 100 граммов сухой соды и залить ее стаканом уксуса, который предварительно лучше подогреть. Далее заткните слив в раковине пробкой или тряпкой и оставьте для воздействия примерно на час. Затем влейте в сток два литра кипятка и промойте все горячей водой.