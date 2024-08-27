Почему смердит из раковины и как справиться с проблемой: самые дешевые лайфхаки

Posted Сегодня, 12:28
Published Сегодня, 12:28
Modified Сегодня, 12:30
Updated Сегодня, 12:30
Представьте себе ситуацию: на идеально чистой кухне неприятно пахнет. Это бесконечно расстраивает хозяйку и вызывает неоднозначную реакцию у гостей. Эксперты портала M-strana.ru попытались разобраться в причинах данного явления и рассказали, как решить эту непростую задачу.
Причин амбре из раковины может быть несколько:
Есть и другие причины: например, «завоздушивание» системы, неправильная установка мойки и т. д.
Есть несколько народных методов, которые помогут решить проблему.
Необходимо взять 150 граммов соды и растворить ее в половине литра кипящей воды. Смесь залить в раковину и подождать 40-60 минут, пользоваться ею в это время нельзя. Затем необходимо как следует промыть все горячей водой. Запах станет менее резким, однако процедуру, возможно, придется повторить несколько раз.
Это более мощный способ, который позволяет не только избавиться от плохого аромата, но и прочистить возможный засор. В слив необходимо засыпать 100 граммов сухой соды и залить ее стаканом уксуса, который предварительно лучше подогреть. Далее заткните слив в раковине пробкой или тряпкой и оставьте для воздействия примерно на час. Затем влейте в сток два литра кипятка и промойте все горячей водой.
Это действенный, однако более длительный способ. 150 граммов поваренной соли растворяют в 2 литрах кипятка, заливают в раковину и оставляют для воздействия на 6-8 часов (это можно сделать вечером перед сном). Солевой раствор хорошо растворяет органические засоры, поэтому утром вам останется только промыть раковину водой.
Очень простой способ: просто засыпьте в слив пакетик кислоты (100-150 граммов) и оставьте для взаимодействия на полчаса. Далее хорошенько промойте систему горячей водой. Аналогичным образом подействует и сухая горчица: засыпьте, подождите 30-40 минут и залейте литр кипятка.
Если же все эти средства не помогли, то, возможно, придется попробовать прочистить слив специальным тросом. Либо доверьте работу профессионалам, которые снимут и промоют сифон.
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