tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:28

Published Сегодня, 12:28

Modified Сегодня, 12:30

Updated Сегодня, 12:30

Почему смердит из раковины и как справиться с проблемой: самые дешевые лайфхаки

Почему смердит из раковины и как справиться с проблемой: самые дешевые лайфхаки

27 августа 2024, 12:28
Фото: 1MI
Даже самые чистоплотные хозяева порой сталкиваются с неприятным запахом из раковины. Причин этому несколько, и все они решаемы. А в некоторых случаях с проблемой можно справиться и без помощи профессиональных сантехников.

Представьте себе ситуацию: на идеально чистой кухне неприятно пахнет. Это бесконечно расстраивает хозяйку и вызывает неоднозначную реакцию у гостей. Эксперты портала M-strana.ru попытались разобраться в причинах данного явления и рассказали, как решить эту непростую задачу.

Грязные бутылки с узким горлышком отмываю до блеска: мочалку даже в руки не беру
Узнать подробнее

Причин амбре из раковины может быть несколько:

  • засорившийся сифон, в котором скопились остатки пищевых продуктов. Этому способствует само устройство сифона, особенно в том случае, если к нему также подсоединены отводы от стиральной и посудомоечной машин.
  • сужение просвета сифона из-за отложений на стенках. Вода медленнее стекает, постоянно застаивается, начинает протухать и пахнуть.
  • длительный «сухой» период. Часто неприятный запах из раковины замечают хозяева, которые возвращаются из отпуска. Если длительно не сливать воду, то пересыхает гидрозатвор, внутри размножаются микроорганизмы. Проблема легко решается: достаточно просто включить воду и начать активно пользоваться раковиной.

Есть и другие причины: например, «завоздушивание» системы, неправильная установка мойки и т. д.

Фото: 1MI

Есть несколько народных методов, которые помогут решить проблему.

Избавляемся от запаха при помощи содового раствора

Необходимо взять 150 граммов соды и растворить ее в половине литра кипящей воды. Смесь залить в раковину и подождать 40-60 минут, пользоваться ею в это время нельзя. Затем необходимо как следует промыть все горячей водой. Запах станет менее резким, однако процедуру, возможно, придется повторить несколько раз.

Избавляемся от запаха при помощи соды и уксуса

Это более мощный способ, который позволяет не только избавиться от плохого аромата, но и прочистить возможный засор. В слив необходимо засыпать 100 граммов сухой соды и залить ее стаканом уксуса, который предварительно лучше подогреть. Далее заткните слив в раковине пробкой или тряпкой и оставьте для воздействия примерно на час. Затем влейте в сток два литра кипятка и промойте все горячей водой.

Избавляемся от запаха при помощи поваренной соли

Это действенный, однако более длительный способ. 150 граммов поваренной соли растворяют в 2 литрах кипятка, заливают в раковину и оставляют для воздействия на 6-8 часов (это можно сделать вечером перед сном). Солевой раствор хорошо растворяет органические засоры, поэтому утром вам останется только промыть раковину водой.

Избавляемся от запаха при помощи лимонной кислоты и горчицы

Очень простой способ: просто засыпьте в слив пакетик кислоты (100-150 граммов) и оставьте для взаимодействия на полчаса. Далее хорошенько промойте систему горячей водой. Аналогичным образом подействует и сухая горчица: засыпьте, подождите 30-40 минут и залейте литр кипятка.

Если же все эти средства не помогли, то, возможно, придется попробовать прочистить слив специальным тросом. Либо доверьте работу профессионалам, которые снимут и промоют сифон.

Ранее эксперт Марина Жукова рассказала о том, как легко отчистить жир и грязь с кухонной плитки.

Не стирайте эти вещи без замачивания, только испортите: полезные лайфхак для стирки
Узнать подробнее
Читайте также:
Как просто отмыть заплывший нагаром чайник: драить больше не придетсяКак отмыть окна до прозрачности: всего пять капель этого средства и стекла засияютДуховка будет благоухать, а нагар отвалится: с грязью справится это душистое средство
#Дарья Бобровицкая#Россия#Уборка#Чистота#Дом#Окружающая среда#Лайфхаки#Дом и сад#КЦ
Подпишитесь
Любовь к сварке: тагильчанин Александр Коряков создает миниатюры из металла
Вчера, 09:21
Под Нижним Тагилом сделают дороги для многодетных семей за 12 млн рублей
Сегодня, 08:04
В Свердловской области вручили награды 6 бойцам СВО
Сегодня, 08:14
В Екатеринбурге автобус с пассажирами влетел в дерево
Сегодня, 07:10
Супругам в Екатеринбурге грозит уголовное дело за неуплату алиментов детям
Сегодня, 07:13
В Первоуральске нашли кота с пулей в бедре, обрезанными ушами и хвостом
Сегодня, 07:13