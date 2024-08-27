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Под Нижним Тагилом земельные участки многодетных семей облагородят за 12 млн

Под Нижним Тагилом сделают дороги для многодетных семей за 12 млн рублей

27 августа 2024, 08:04
Фото: Изображение Midjourney

Под Нижним Тагилом земельные участки многодетных семей облагородят за 12 млн

Управление хозяйством Горноуральского городского округа объявило закупку на поиск подрядчика для проведения работ по обустройству дорог на земельных участках в двух населенных пунктах.

Речь идет о селе Малая Лая и деревне Реши, где проживают многодетные семьи. Это коснется тех семей, у которых три и более ребенка. Согласно условиям контракта, подрядчик должен будет организовать работу техники и рабочих, разработать и вывести грунт с обозначенных территорий, а также обеспечить новую схему маршрута для проезда транспорта до окончания работ.

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Сумма контракта оценивается в 12 млн рублей, а все работы должны быть завершены не позднее 15 октября 2024 года. Гарантия на все виды работ по контракту составляет 24 месяца со дня подписания договора подрядчиком.

Подача заявок началась 22 августа 2024 года. Прием заявок закончат 30 августа, а подрядчика определят 3 сентября 2024 года.

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