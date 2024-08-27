Под Нижним Тагилом сделают дороги для многодетных семей за 12 млн рублей

Речь идет о селе Малая Лая и деревне Реши, где проживают многодетные семьи. Это коснется тех семей, у которых три и более ребенка. Согласно условиям контракта, подрядчик должен будет организовать работу техники и рабочих, разработать и вывести грунт с обозначенных территорий, а также обеспечить новую схему маршрута для проезда транспорта до окончания работ.