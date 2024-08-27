Покупать семена томатов больше не придется: осенью заготовьте их самостоятельно

Покупая семена в специализированных магазинах, дачники нередко сталкиваются с обманом и бывают разочарованы. То купили не тот сорт, то полученные плоды не соответствуют заявленным характеристикам. Вот почему многие россияне все чаще задумываются о сборе собственных семян. Дело это трудоемкое и требует специальных знаний. Однако с некоторых растений семена легко может собрать даже неподготовленный человек. Профессиональный агроном, автор и ведущий Telegram-канала " мой урожай I Сад. Огород. Цветы» Алексей Володихин рассказал, как правильно провести процедуру.