Покупать семена томатов больше не придется: осенью заготовьте их самостоятельно

Posted Сегодня, 11:32
Published Сегодня, 11:32
Modified Сегодня, 11:34
Updated Сегодня, 11:34
Покупая семена в специализированных магазинах, дачники нередко сталкиваются с обманом и бывают разочарованы. То купили не тот сорт, то полученные плоды не соответствуют заявленным характеристикам. Вот почему многие россияне все чаще задумываются о сборе собственных семян. Дело это трудоемкое и требует специальных знаний. Однако с некоторых растений семена легко может собрать даже неподготовленный человек. Профессиональный агроном, автор и ведущий Telegram-канала " мой урожай I Сад. Огород. Цветы» Алексей Володихин рассказал, как правильно провести процедуру.
Томаты — самоопыляемые растения, поэтому с них семена можно собирать смело. Для размножения следует выбирать плоды, типичные по форме и цвету. Разрезать их лучше не вдоль, а поперек — так открываются все семенные «гнезда», — дает советы Алексей Володихин.
Для заготовки семян нам понадобится чайная ложка и стакан. Аккуратно соберитесь семена вместе с мякотью и оставьте их примерно на сутки. Семена должны забродить, так их будет проще отмыть от мякоти.
Дальше все просто: промойте семена под краном и выложите на тарелку. Выкладывать на бумагу не стоит, так как они прилипнут и могут легко повредиться, когда вы попытаетесь их соскоблить.
Кстати, не нужно дожидаться созревания томатов, чтобы собрать семена, предупреждает Алексей Володихин. Особенность помидоров в том, что семена у них созревают раньше, чем плоды. Вот почему можно смело собирать их даже с недозревших томатов.
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