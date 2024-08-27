Рабочего завалило обломками металла на предприятии в Краснотурьинске

Posted Сегодня, 15:50
Published Сегодня, 15:50
Modified Сегодня, 15:52
Updated Сегодня, 15:52
Трагический инцидент произошел во вторник, 27 августа, на Богословском алюминиевом заводе в Краснотурьинске, проинформировала пресс-служба свердловской инспекции труда.
Рабочий занимался очисткой технологического оборудования на участке выщелачивания, когда неожиданно рухнула диафрагма. Ее обломки буквально погребли под собой человека.
Представители завода в ответ на запрос Ura.ru сообщили, что работы велись без нарушения технологических норм. Конструкция могла упасть из-за ненадежного сварного шва. Обстоятельства трагедии будут установлены.
Напомним, что на УВЗ в Нижнем Тагиле слесарь-ремонтник недавно погиб под гидравлическим прижимом.