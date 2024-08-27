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Updated Сегодня, 15:52

На одном из уральских заводов «РУСАЛа» обломками металла задавило рабочего

Рабочего завалило обломками металла на предприятии в Краснотурьинске

27 августа 2024, 15:50

На одном из уральских заводов «РУСАЛа» обломками металла задавило рабочего

На одном из предприятий уральского дивизиона компании «РУСАЛ» погиб рабочий. Мужчина оказался погребен под обломками рухнувшей металлоконструкции.

Трагический инцидент произошел во вторник, 27 августа, на Богословском алюминиевом заводе в Краснотурьинске, проинформировала пресс-служба свердловской инспекции труда.

Рабочий занимался очисткой технологического оборудования на участке выщелачивания, когда неожиданно рухнула диафрагма. Ее обломки буквально погребли под собой человека.

Представители завода в ответ на запрос Ura.ru сообщили, что работы велись без нарушения технологических норм. Конструкция могла упасть из-за ненадежного сварного шва. Обстоятельства трагедии будут установлены.

Напомним, что на УВЗ в Нижнем Тагиле слесарь-ремонтник недавно погиб под гидравлическим прижимом.

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