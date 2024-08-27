Ремонт во дворах, учебный ж/д полигон в Тагиле, смог, дороги и дефицит учителей

Во дворе одного из домов на Смычке в Нижнем Тагиле будет построен новый объект — полигон для обучения сотрудников железной дороги. Раньше здесь находился хоккейный корт, однако потом его убрали. Тренировочный полигон будет огорожен забором, однако местные жители переживают, что железнодорожники будут нарушать их покой.