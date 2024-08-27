Ремонт во дворах, учебный ж/д полигон в Тагиле, смог, дороги и дефицит учителей

Posted Сегодня, 17:15
Published Сегодня, 17:15
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Updated Сегодня, 17:17
В Нижнем Тагиле продолжается ремонт внутриквартальных проездов, а также дорог и тротуаров во дворах. Работы идут полным ходом. На днях объекты на улицах Захарова и Каспийской проинспектировал заместитель мэра Егор Копысов.
Во дворе одного из домов на Смычке в Нижнем Тагиле будет построен новый объект — полигон для обучения сотрудников железной дороги. Раньше здесь находился хоккейный корт, однако потом его убрали. Тренировочный полигон будет огорожен забором, однако местные жители переживают, что железнодорожники будут нарушать их покой.
26 августа в Нижнем Тагиле действует режим неблагоприятных метеорологических условий. И уже утром 27 августа Вагонку заволокло смогом, а жителям пришлось дышать вредными выбросами.
12 млн рублей потратит управление хозяйством Горноуральского городского округа на обустройство дорог, ведущих к участкам многодетных семей. Контракт должен быть исполнен до 15 октября 2024 года.
В Свердловской области ощущается нехватка учителей. Чтобы полностью решить кадровый вопрос, региону нужно около 400 педагогов. Самая большая потребность — в преподавателях физики и химии.