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Ремонт во дворах, учебный ж/д полигон в Тагиле, смог, дороги и дефицит учителей

Ремонт во дворах, учебный ж/д полигон в Тагиле, смог, дороги и дефицит учителей

27 августа 2024, 17:15
Фото: Изображение Midjourney
В Тагиле продолжается ремонт дорог во дворах. На Смычке вместо хоккейного корта во дворе строят учебный ж/д полигон. В городе объявлен режим НМУ. Подъездные пути к участкам многодетных приведут в порядок. В Свердловской области ощущается нехватка педагогов. Подводим итоги за 27 августа.

В Нижнем Тагиле продолжается ремонт внутриквартальных проездов, а также дорог и тротуаров во дворах. Работы идут полным ходом. На днях объекты на улицах Захарова и Каспийской проинспектировал заместитель мэра Егор Копысов.

В Нижнем Тагиле продолжается капитальный ремонт дворовых дорог и тротуаров
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Во дворе одного из домов на Смычке в Нижнем Тагиле будет построен новый объект — полигон для обучения сотрудников железной дороги. Раньше здесь находился хоккейный корт, однако потом его убрали. Тренировочный полигон будет огорожен забором, однако местные жители переживают, что железнодорожники будут нарушать их покой.

Учебный ж/д полигон вместо корта: жители Смычки о реконструкции двора в Тагиле
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26 августа в Нижнем Тагиле действует режим неблагоприятных метеорологических условий. И уже утром 27 августа Вагонку заволокло смогом, а жителям пришлось дышать вредными выбросами.

«Ну и вид из окна»: в Нижнем Тагиле из-за смога объявили НМУ до 28 августа
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12 млн рублей потратит управление хозяйством Горноуральского городского округа на обустройство дорог, ведущих к участкам многодетных семей. Контракт должен быть исполнен до 15 октября 2024 года.

Под Нижним Тагилом сделают дороги для многодетных семей за 12 млн рублей
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В Свердловской области ощущается нехватка учителей. Чтобы полностью решить кадровый вопрос, региону нужно около 400 педагогов. Самая большая потребность — в преподавателях физики и химии.

В Свердловской области острая нехватка учителей
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