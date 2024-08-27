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Published Сегодня, 06:37

Modified Сегодня, 06:39

Updated Сегодня, 06:39

Село в Екатеринбурге оказалось отрезано от города из-за ремонта

Село в Екатеринбурге оказалось отрезано от города из-за ремонта

27 августа 2024, 06:37
Фото: Изображение Midjourney
К селу Верхнемакарово в Екатеринбурге перекрыли железнодорожный проезд в связи с капремонтом.

Через железнодорожный проезд идет дорога в населенный пункт. При этом добраться до села можно также через Чусовское озеро, но здесь дорога рассчитана только на транспорт с высокой проходимостью.

Перекрытие проезда связано с капремонтом на ж/д участке. Транспортное движение будет организовано с помощью регулировщика. Также, вероятно, будут паузы в движении на несколько часов, сообщает администрация Чкаловского района Екатеринбурга.

Напомним, в Нижнем Тагиле началось асфальтирование дороги на улице Пархоменко.

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#Елизавета Зиборова#Общество#Дорога#Город#Село#Капремонт#Железная дорога#Железнодорожные пути#Екатеринбург#Транспортное движение
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