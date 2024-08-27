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Updated Сегодня, 04:38

Семь городов Свердловской области получат 500 млн на благоустройство

Семь городов Свердловской области получат 500 млн на благоустройство

27 августа 2024, 04:36
Фото: Изображение Midjourney
Нескольким городам в Свердловской области будет выделено полмиллиарда рублей для обновлений территорий в 2025–2026 годах. Результаты отбора прошли в Калуге 26 августа 2024 года.

Деньги получат Красноуфимск, Полевской, Качканар, Верхний Тагил, Верхняя Тура, Красноуральск и Лесной, рассказали в региональном Департаменте информполитики.

В муниципалитетах будут благоустроены такие объекты, как набережная реки Уфа, площадь Победы и городской сквер, территория около водохранилища в Качканаре и другие. Проект начнут реализовывать в 2025 году.

Напомним, Свердловская область выиграла премию по обустройству комфортной обстановки в городской среде.

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#Елизавета Зиборова#Общество#Свердловская область#Город#Деньги#Благоустройство#Территория#Средства#Екатеринбург#Муниципалитеты
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