Семь городов Свердловской области получат 500 млн на благоустройство

Posted Сегодня, 04:36
Published Сегодня, 04:36
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Деньги получат Красноуфимск, Полевской, Качканар, Верхний Тагил, Верхняя Тура, Красноуральск и Лесной, рассказали в региональном Департаменте информполитики.
В муниципалитетах будут благоустроены такие объекты, как набережная реки Уфа, площадь Победы и городской сквер, территория около водохранилища в Качканаре и другие. Проект начнут реализовывать в 2025 году.
Напомним, Свердловская область выиграла премию по обустройству комфортной обстановки в городской среде.