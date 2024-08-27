Сильные дожди снова придут в Свердловскую область

Posted Сегодня, 10:03
Published Сегодня, 10:03
Modified Сегодня, 10:05
Updated Сегодня, 10:05
Жителям области рекомендуется во время неблагоприятной погоды закрывать окна и двери, по возможности не ездить далеко за рулем автомобиля и не нарушать ПДД, рассказали в пресс-службе регионального МЧС.
Напомним, 25 августа в регионе днем потеплело до +25 градусов. При этом ночью температура понижалась до +5 градусов, кроме того, в этот период суток местами были дожди.
Сентябрь в этом году в Свердловской области будет умеренно теплым — в районе +16 градусов.