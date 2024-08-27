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Posted Сегодня, 10:03

Published Сегодня, 10:03

Modified Сегодня, 10:05

Updated Сегодня, 10:05

Сильные дожди снова придут в Свердловскую область

Сильные дожди снова придут в Свердловскую область

27 августа 2024, 10:03
Фото: 1MI
Сильные дожди прогнозируются в Свердловской области в середине рабочей недели 28 августа 2024 года.

Жителям области рекомендуется во время неблагоприятной погоды закрывать окна и двери, по возможности не ездить далеко за рулем автомобиля и не нарушать ПДД, рассказали в пресс-службе регионального МЧС.

Напомним, 25 августа в регионе днем потеплело до +25 градусов. При этом ночью температура понижалась до +5 градусов, кроме того, в этот период суток местами были дожди.

Сентябрь в этом году в Свердловской области будет умеренно теплым — в районе +16 градусов.

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