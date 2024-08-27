Супругам в Екатеринбурге грозит уголовное дело за неуплату алиментов детям

Известно, что оба супруга нигде официально не работают, при этом изредка подрабатывают на автомойке. Кроме того, по словам соседей, они злоупотребляют алкоголем. Их привлекли к ответственности. Если после этого они не оплатят долг, в отношении них будет возбуждено уголовное дело.