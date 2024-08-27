Супругам в Екатеринбурге грозит уголовное дело за неуплату алиментов детям

Posted Сегодня, 07:13
Published Сегодня, 07:13
Modified Сегодня, 07:15
Updated Сегодня, 07:15
В прошлом году екатеринбуржцев ограничили в родительских правах, а их сына и дочь отправили в детдом. Родители все это время не выплачивали им алименты, вследствие чего образовалась задолженность, рассказали в пресс-службе региональных судебных приставов.
Известно, что оба супруга нигде официально не работают, при этом изредка подрабатывают на автомойке. Кроме того, по словам соседей, они злоупотребляют алкоголем. Их привлекли к ответственности. Если после этого они не оплатят долг, в отношении них будет возбуждено уголовное дело.
Напомним, житель Каменска-Уральского погасил долг по алиментам после возбуждения уголовного дела.