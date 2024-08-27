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Супруги в Екатеринбурге задолжали более 150 тысяч своим детям

Супругам в Екатеринбурге грозит уголовное дело за неуплату алиментов детям

27 августа 2024, 07:13
Фото: 1MI

Супруги в Екатеринбурге задолжали более 150 тысяч своим детям

Супружеской паре в Екатеринбурге назначили по 80 часов обязательных работ за неуплату алиментов своим детям. Их долг превышает 150 тысяч рублей.

В прошлом году екатеринбуржцев ограничили в родительских правах, а их сына и дочь отправили в детдом. Родители все это время не выплачивали им алименты, вследствие чего образовалась задолженность, рассказали в пресс-службе региональных судебных приставов.

Известно, что оба супруга нигде официально не работают, при этом изредка подрабатывают на автомойке. Кроме того, по словам соседей, они злоупотребляют алкоголем. Их привлекли к ответственности. Если после этого они не оплатят долг, в отношении них будет возбуждено уголовное дело.

Напомним, житель Каменска-Уральского погасил долг по алиментам после возбуждения уголовного дела.

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#Елизавета Зиборова#Общество#Дети#Долг#Родители#ЧП#Алименты#Екатеринбург#Инцидент
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