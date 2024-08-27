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Published Сегодня, 05:53

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Updated Сегодня, 05:55

Эпидемия бешенства грозит Свердловской области

Свердловской области грозит вспышка бешенства

27 августа 2024, 05:53
Фото: 1MI

Эпидемия бешенства грозит Свердловской области

Свердловской области грозит массовое распространение бешенства.

Уже этой осенью регион может захватить эпидемия этого смертельно-опасного заболевания. Такой прогноз дает областной Департамент ветеринарии.

По сравнению с осенью прошлого года в Ирбите, Камышлове и Белоярском районе зафиксировано значительное увеличение числа заболевших животных.

Если в прошлом году было всего 44 случая заболеваний по области, то в этом году на конец августа зарегистрировано уже 37 обращений. А между тем, вспышки ожидаются осенью и в начале зимы.

Напомним, в Академическом ввели карантин из-за бешенства.

В Екатеринбурге ввели карантин по бешенству
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#Екатерина Смирнова#Общество#Здоровье#Эпидемия#Бешенство#Екатеринбург
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