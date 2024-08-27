Свердловской области грозит вспышка бешенства

Posted Сегодня, 05:53
Published Сегодня, 05:53
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Updated Сегодня, 05:55
Уже этой осенью регион может захватить эпидемия этого смертельно-опасного заболевания. Такой прогноз дает областной Департамент ветеринарии.
По сравнению с осенью прошлого года в Ирбите, Камышлове и Белоярском районе зафиксировано значительное увеличение числа заболевших животных.
Если в прошлом году было всего 44 случая заболеваний по области, то в этом году на конец августа зарегистрировано уже 37 обращений. А между тем, вспышки ожидаются осенью и в начале зимы.
Напомним, в Академическом ввели карантин из-за бешенства.