Учебный ж/д полигон вместо корта: жители Смычки о реконструкции двора в Тагиле

С вопросами о том, будут ли работы и сам учебный процесс мешать местным жителям, редакция TagilCity.ru обратилась в пресс-службу Свердловской железной дороги. По мнению представителей филиала ОАО «РЖД», это место у Гвардейской, 67 можно назвать не иначе, как пустырем и развалившимся кортом. Вместо него СвЖД планирует оборудовать уличный учебно-тренировочный полигон для использования УЦПК. Известно, что его возведение было одобрено муниципалитетом и прошло все необходимые согласования.