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Published Сегодня, 12:01

Modified Сегодня, 12:03

Updated Сегодня, 12:03

Во дворе дома в Нижнем Тагиле сделают полигон для обучения железнодорожников

Учебный ж/д полигон вместо корта: жители Смычки о реконструкции двора в Тагиле

27 августа 2024, 12:01
Фото: tagilcity.ru

Во дворе дома в Нижнем Тагиле сделают полигон для обучения железнодорожников

Под окнами одного из домов на Смычке в Нижнем Тагиле снесли корт, а теперь планируют на этом месте разместить полигон для обучения сотрудников железнодорожных предприятий. Как так получилось, что на месте спортивной площадки теперь будут тренажеры для железнодорожников — выяснил TagilCity.ru.

Многолетняя история корта подходит к концу

В конце июля в редакцию TagilCity.ru обратился местный житель Смычки — Александр Р. (имя изменено — прим.ред.). Он рассказал, что уже много лет проживает в доме №67 по улице Гвардейская Тагилстроевского района. Мужчина сообщил, что прямо под окнами его дома место, которое некогда было спортивной площадкой, расчищают и собираются огородить забором.

Там с давних пор был хоккейный корт. Мне 56 лет, он точно существует примерно столько же, потому что я помню, как в детстве там маленький играл. Корт снесли, поскольку долгое время он был в запущенном состоянии. Как же так, была спортивная площадка, сейчас вообще никакой не будет? Там нет ничего, ни качелей, ни игрушек, только репей, — говорит Александр.

Местный житель, прежде чем обратиться к журналистам, самостоятельно выяснил, что территория, о которой идет речь, относится к ОАО «РЖД». А рядом с жилым домом находится учебный центр для железнодорожников. Также ему удалось узнать, что именно для этого центра на месте планируют оборудовать полигон для обучения будущих и действующих специалистов. Прямо во дворе жилого дома.

Напротив нас находится здание, которое обучает железнодорожников. Они вместо корта хотят построить технический полигон — поставить ж/д вагоны, переезды, оградить забором и обучать, — делится Александр.

Учебное заведение, о котором повествует тагильчанин, — это Учебный центр профессиональных квалификаций, принадлежащий к Свердловской железной дороге. Сейчас это место у дома №67 действительно планируют переоборудовать.

Фото: Александр Р.

Площадку обнесут металлическим забором

С вопросами о том, будут ли работы и сам учебный процесс мешать местным жителям, редакция TagilCity.ru обратилась в пресс-службу Свердловской железной дороги. По мнению представителей филиала ОАО «РЖД», это место у Гвардейской, 67 можно назвать не иначе, как пустырем и развалившимся кортом. Вместо него СвЖД планирует оборудовать уличный учебно-тренировочный полигон для использования УЦПК. Известно, что его возведение было одобрено муниципалитетом и прошло все необходимые согласования.

Так, до 30 сентября на месте уберут мусор, а затем установят металлическое ограждение из прутьев. Затем будет производиться обустройство самой площадки для тренировок.

Обустройство учебно-тренировочной площадки и размещение на ней тренажеров для отработки сотрудниками предприятий практических навыков железнодорожной инфраструктуры, — рассказали редакции TagilCity.ru в пресс-службе СвЖД.

Как отмечают в СвЖД, это не шумные и не грязные процессы. А железный забор вообще будет иметь эстетический вид.

Фото: Александр Р.

Решено сделать и детскую площадку

Изменение дворовой инфраструктуры волнует жителей еще и потому, что их детям теперь негде будет играть. Места, где можно было погонять мяч, больше нет.

Этот корт находится во дворе, у нас окна туда выходят. На что сейчас будут смотреть дети — на вагоны? Снести спортивную площадку и поставить техническую зону — это проще всего, чем сделать что-то для детей. У нас давно нет детской площадки, но там хоть дети бегали, играли в футбол, — сетует Александр.

По заверению СвЖД, на месте рядом с учебным полигоном для местных жителей все же появится детская площадка. Ранее об этом горожанам не сообщали.

В рамках проекта следующим этапом железнодорожники выполнят благоустройство прилегающей к учебному полигону территории (со стороны двора), обустройство на ней современной детской площадки, — пояснили в пресс-службе филиала ОАО «РЖД».

Также сообщается, что работы будут проводиться в будние дни в дневное время, чтобы не доставлять беспокойств жителям микрорайона. Полностью завершить их планируется в 2025 году. После окончания обновления объекта обучение сотрудников на полигоне будет осуществляться в будние дни с 8:00 до 17:00 часов — согласно учебному плану. TagilCity.ru будет следить за развитием ситуации.

Жителей и гостей Нижнего Тагила будут досматривать на ж/д вокзале
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Ранее в СвЖД заявили о том, что на железнодорожном вокзале Нижнего Тагила горожан и гостей города, которые хотят попасть на ж/д вокзал, будут досматривать в обязательном порядке. Для этого построят специальный павильон. Проход к улице Индустриальная по мосту будет открыт для горожан.

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