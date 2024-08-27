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В Екатеринбурге 5 человек пострадали в ДТП с автобусом

В Екатеринбурге автобус с пассажирами влетел в дерево

27 августа 2024, 07:10
Фото: ГИБДД Свердловской области

В Екатеринбурге 5 человек пострадали в ДТП с автобусом

На улице 8 марта в Екатеринбурге автобус влетел в дерево. У него отказали тормоза.

Авария случилась на пересечении 8 марта и Фурманова. По данным telegram-канала Ural Mash, 89 автобус влетел в дерево из-за отказа тормозов.

На место ДТП прибыли медики скорой помощи. Медицинская помощь на месте понадобилась только одному человеку. Еще 5 пострадавших доставили в больницы города, сообщают в пресс-службе Минздрава по Свердловской области.

Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства. Движение в сторону улицы Фрунзе ограничено, сообщают в ГИБДД.

Напомним, что 23 августа в Екатеринбурге на Технической — Расточной один из автомобилистов не справился с управлением, врезался в автобус и слетел в ограждение. Пострадал водитель и 16-летний пассажир автобуса.

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#Вадим Бредников#Общество#Происшествия#ДТП#Свердловская область#ГИБДД#Автобус#ГАИ#Скорая помощь#Скорая#Екатеринбург#Авария#Инцидент
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