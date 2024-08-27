В Екатеринбурге автобус с пассажирами влетел в дерево

Posted Сегодня, 07:10
Published Сегодня, 07:10
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Updated Сегодня, 07:12
Авария случилась на пересечении 8 марта и Фурманова. По данным telegram-канала Ural Mash, 89 автобус влетел в дерево из-за отказа тормозов.
На место ДТП прибыли медики скорой помощи. Медицинская помощь на месте понадобилась только одному человеку. Еще 5 пострадавших доставили в больницы города, сообщают в пресс-службе Минздрава по Свердловской области.
Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства. Движение в сторону улицы Фрунзе ограничено, сообщают в ГИБДД.
Напомним, что 23 августа в Екатеринбурге на Технической — Расточной один из автомобилистов не справился с управлением, врезался в автобус и слетел в ограждение. Пострадал водитель и 16-летний пассажир автобуса.