В Екатеринбурге мужчина купил билет на самолет и исчез

22 августа 50-летний предприниматель из Серова, Элданиз Масим Оглы Мусаев, приехал в Екатеринбург. Попросил у сына купить билет на самолет и исчез. В авиакомпании заявили, что на борт он так и не сел, пишет URA.RU.