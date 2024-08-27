В Екатеринбурге мужчина купил билет на самолет и исчез

Posted Сегодня, 09:11
Published Сегодня, 09:11
Modified Сегодня, 09:13
Updated Сегодня, 09:13
22 августа 50-летний предприниматель из Серова, Элданиз Масим Оглы Мусаев, приехал в Екатеринбург. Попросил у сына купить билет на самолет и исчез. В авиакомпании заявили, что на борт он так и не сел, пишет URA.RU.
Сейчас полиция разыскивает мужчину. Его отличительная черта — это татуировка на правом плече, перекрестие с буквами.
Напомним, что 19 августа в Екатеринбурге пропала 13-летняя девочка. Ранее она несколько раз сбегала из дома.