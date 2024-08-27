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В Екатеринбурге мужчина купил билет на самолет и исчез

В Екатеринбурге мужчина купил билет на самолет и исчез

27 августа 2024, 09:11
Фото: Изображение Midjourney
Житель Серова купил билет на самолет в Екатеринбурге, но так на него и не сел. Домой он тоже не вернулся.

22 августа 50-летний предприниматель из Серова, Элданиз Масим Оглы Мусаев, приехал в Екатеринбург. Попросил у сына купить билет на самолет и исчез. В авиакомпании заявили, что на борт он так и не сел, пишет URA.RU.

Сейчас полиция разыскивает мужчину. Его отличительная черта — это татуировка на правом плече, перекрестие с буквами.

Напомним, что 19 августа в Екатеринбурге пропала 13-летняя девочка. Ранее она несколько раз сбегала из дома.

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