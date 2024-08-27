В Екатеринбурге продали книгу 16 века за 8 млн рублей

Posted Сегодня, 07:41
Published Сегодня, 07:41
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Updated Сегодня, 07:43
Книга «Апостол», напечатанная Иваном Фёдоровым в 1574 году, была продана на аукционе «Литфонд» 23 августа за 8 миллионов рублей. Ставки начинали принимать от 6 млн рублей, сообщает ТАСС. Отметим, что это самая первая напечатанная книга в России.
На аукционе продавались и другие артефакты прошлого, их цены были куда более скромнее. Например, одно запрещенное императрицей издание 1735 года продали за 950 тысяч рублей. Сейчас, конечно, запрет на его чтение уже снят.
Напомним, что библиотека Нижнего Тагила смогла получить в свою коллекцию редкую книгу 20 века из Италии. Ее выкупили на аукционе для более подробного изучения скульптуры, которую доставили в местный музей.