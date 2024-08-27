В Екатеринбурге задержали вылет в Ханты-Мансийск почти на 6 часов

Posted Сегодня, 05:07
Published Сегодня, 05:07
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Updated Сегодня, 05:09
Отправка авиарейса произошла позднее на несколько часов из-за технических неполадок. В результате лайнер взлетел в ночное время 27 августа, рассказали в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.
В связи со случившимся инцидентом надзорное ведомство взяло данную ситуацию на контроль.
Напомним, 18 августа 2024 года в екатеринбургском аэропорту произошла задержка авиамаршрута в Египет. Почему полет было решено перенести — не сообщается.