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В Екатеринбурге задержали вылет в Ханты-Мансийск почти на 6 часов

В Екатеринбурге задержали вылет в Ханты-Мансийск почти на 6 часов

27 августа 2024, 05:07
Фото: Изображение Midjourney
В аэропорту Кольцово был задержан почти на шесть часов рейс Екатеринбург — Ханты-Мансийск авиакомпании Utair. Воздушное судно должно было отправиться в полет вечером 26 августа 2024 года.

Отправка авиарейса произошла позднее на несколько часов из-за технических неполадок. В результате лайнер взлетел в ночное время 27 августа, рассказали в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

В связи со случившимся инцидентом надзорное ведомство взяло данную ситуацию на контроль.

Напомним, 18 августа 2024 года в екатеринбургском аэропорту произошла задержка авиамаршрута в Египет. Почему полет было решено перенести — не сообщается.

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#Елизавета Зиборова#Происшествия#Кольцово#Авиакомпания#Самолет#ЧП#Авиарейс#Задержка#Аэропорт#Задержка вылета#Екатеринбург#Инцидент#Технические неполадки
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