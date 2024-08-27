В магазинах Свердловской области нашли более 400 кг некачественного хлеба

Posted Сегодня, 13:22
Published Сегодня, 13:22
Modified Сегодня, 13:24
Updated Сегодня, 13:24
Более 400 кг хлебобулочных изделий ненадлежащего качества обнаружили на прилавках магазинов в Свердловской области. Всего проверили чуть менее 100 кг данной продукции. Об этом сообщает региональный Роспотребнадзор.
В ведомстве рассказали, что нарушителям выписали штрафы и предписания на устранение недостатков. Некачественный товар изъяли.
Ранее Роспотребнадзор выявил некачественную воду после жалоб тагильчанина с ул. Космонавтов.