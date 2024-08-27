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Published Сегодня, 13:22

Modified Сегодня, 13:24

Updated Сегодня, 13:24

В Свердловской области в 2024 году проверили 905 кг хлебобулочной продукции

В магазинах Свердловской области нашли более 400 кг некачественного хлеба

27 августа 2024, 13:22
Фото: Изображение Midjourney

В Свердловской области в 2024 году проверили 905 кг хлебобулочной продукции

В магазинах Свердловской области нашли более 400 кг хлеба ненадлежащего качества.

Более 400 кг хлебобулочных изделий ненадлежащего качества обнаружили на прилавках магазинов в Свердловской области. Всего проверили чуть менее 100 кг данной продукции. Об этом сообщает региональный Роспотребнадзор.

В ведомстве рассказали, что нарушителям выписали штрафы и предписания на устранение недостатков. Некачественный товар изъяли.

Ранее Роспотребнадзор выявил некачественную воду после жалоб тагильчанина с ул. Космонавтов.

Росприроднадзор выявил нарушения в утилизации отходов в Свердловской области
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#Екатерина Смирнова#Общество#Роспотребнадзор#Хлеб#Хлебобулочные изделия#Екатеринбург#Инцидент
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