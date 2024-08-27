В Нижнем Тагиле изменят формат слета юных туристов

Posted Сегодня, 12:37
Published Сегодня, 12:37
Modified Сегодня, 12:39
Updated Сегодня, 12:39
Теперь подростки не будут жить в палатках и сидеть у костра. Соревнование пройдет в детском лагере «Антоновский». Юные туристы будут жить в домах на территории лагеря, там же их и будут кормить.
А чтобы мероприятие прошло безопасно, на нем будут дежурить врачи, охрана и спасатели, сообщают в пресс-службе администрации Нижнего Тагила.
Все виды соревнований сохранятся, единственное отличие — все мероприятие пройдет в лагере.
Напомним, что в Нижнем Тагиле проходили соревнования среди пожарных.