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Posted Сегодня, 12:37

Published Сегодня, 12:37

Modified Сегодня, 12:39

Updated Сегодня, 12:39

В Нижнем Тагиле изменят формат слета юных туристов

В Нижнем Тагиле изменят формат слета юных туристов

27 августа 2024, 12:37
Фото: Изображение Midjourney
В Нижнем Тагиле слегка изменят формат 73-го слета юных туристов. Все из-за противопожарного режима.

Теперь подростки не будут жить в палатках и сидеть у костра. Соревнование пройдет в детском лагере «Антоновский». Юные туристы будут жить в домах на территории лагеря, там же их и будут кормить.

А чтобы мероприятие прошло безопасно, на нем будут дежурить врачи, охрана и спасатели, сообщают в пресс-службе администрации Нижнего Тагила.

Все виды соревнований сохранятся, единственное отличие — все мероприятие пройдет в лагере.

Напомним, что в Нижнем Тагиле проходили соревнования среди пожарных.

В Нижнем Тагиле проходят соревнования среди пожарных
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