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Posted Сегодня, 12:17

Published Сегодня, 12:17

Modified Сегодня, 12:19

Updated Сегодня, 12:19

В Нижнем Тагиле полиция ищет родных найденного мертвым грибника

В Нижнем Тагиле полиция устанавливает личность найденного в лесу мужчины

27 августа 2024, 12:17
Фото: Изображение Midjourney

В Нижнем Тагиле полиция ищет родных найденного мертвым грибника

В Нижнем Тагиле полиция ищет тех, кто знает найденного в лесу мертвого мужчину.

Тело неизвестного человека нашли у поселка Евстюниха 23 августа.

На вид мужчине около 60-ти лет. Он среднего роста. Телосложение имеет крепкое, волосы короткие, с сединой.

Одет он был в синюю куртку и коричневый костюм для леса. На ногах у него были резиновые сапоги зеленого цвета.

В полицию сообщений о пропавшем человеке не поступало, что затрудняет его опознание, сообщает пресс-служба полиции.

Ранее в лесу в Нижнем Тагиле найден пропавший пенсионер.

Житель села в Богдановичском районе убил жену и вывез тело в лес 13 лет назад
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#Екатерина Смирнова#Происшествия#Нижний Тагил#Лес#18+#Екатеринбург#Умер#Инцидент
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