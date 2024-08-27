В Нижнем Тагиле полиция устанавливает личность найденного в лесу мужчины

Posted Сегодня, 12:17
Published Сегодня, 12:17
Modified Сегодня, 12:19
Updated Сегодня, 12:19
Тело неизвестного человека нашли у поселка Евстюниха 23 августа.
На вид мужчине около 60-ти лет. Он среднего роста. Телосложение имеет крепкое, волосы короткие, с сединой.
Одет он был в синюю куртку и коричневый костюм для леса. На ногах у него были резиновые сапоги зеленого цвета.
В полицию сообщений о пропавшем человеке не поступало, что затрудняет его опознание, сообщает пресс-служба полиции.
Ранее в лесу в Нижнем Тагиле найден пропавший пенсионер.