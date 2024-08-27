В Нижнем Тагиле появится новый гипермаркет

«Сима-ленд» займет новый строящийся корпус «Depo». Новая часть торгового центра будет примыкать к магазину «Лента». У компании Андрея Симановского уже есть три магазина в области, два в Екатеринбурге и один в Ревде, сообщают в ИА «Все новости».