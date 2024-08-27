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Posted Сегодня, 12:15

Published Сегодня, 12:15

Modified Сегодня, 13:03

Updated Сегодня, 13:03

Новый гипермаркет Андрея Симановского появится в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле появится новый гипермаркет

27 августа 2024, 12:15
Фото: 1MI

Новый гипермаркет Андрея Симановского появится в Нижнем Тагиле

В ТЦ «Depo» в Нижнем Тагиле строится новый гипермаркет. Компания активно ищет сотрудников.

«Сима-ленд» займет новый строящийся корпус «Depo». Новая часть торгового центра будет примыкать к магазину «Лента». У компании Андрея Симановского уже есть три магазина в области, два в Екатеринбурге и один в Ревде, сообщают в ИА «Все новости».

Напомним, что в Екатеринбурге женщина подала в суд на магазин «Верный». Это произошло из-за хамского поведения кассира. Женщина потребовала взыскать с магазина 5000 рублей.

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