В Нижнем Тагиле появится новый гипермаркет

Posted Сегодня, 12:15
Published Сегодня, 12:15
Modified Сегодня, 13:03
Updated Сегодня, 13:03
«Сима-ленд» займет новый строящийся корпус «Depo». Новая часть торгового центра будет примыкать к магазину «Лента». У компании Андрея Симановского уже есть три магазина в области, два в Екатеринбурге и один в Ревде, сообщают в ИА «Все новости».
Напомним, что в Екатеринбурге женщина подала в суд на магазин «Верный». Это произошло из-за хамского поведения кассира. Женщина потребовала взыскать с магазина 5000 рублей.