В Нижнем Тагиле продолжается капитальный ремонт дворовых дорог и тротуаров

Заместитель мэра по городскому хозяйству и строительству Егор Копысов осмотрел два готовых объекта: на улице Захарова, 3, и на Каспийской, 24. К ремонту на первом объекте у Копысова вопросов не возникло, а вот второй объект придется доделывать, сообщают в пресс-службе администрации Нижнего Тагила.