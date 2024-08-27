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В Нижнем Тагиле продолжается капитальный ремонт дворовых дорог и тротуаров

В Нижнем Тагиле продолжается капитальный ремонт дворовых дорог и тротуаров

27 августа 2024, 14:01
Фото: Администрация Нижнего Тагила
В мэрии Нижнего Тагила рассказали, как продвигается капитальный ремонт внутриквартальных проездов, дворовых дорог и тротуаров.

Заместитель мэра по городскому хозяйству и строительству Егор Копысов осмотрел два готовых объекта: на улице Захарова, 3, и на Каспийской, 24. К ремонту на первом объекте у Копысова вопросов не возникло, а вот второй объект придется доделывать, сообщают в пресс-службе администрации Нижнего Тагила.

Фото: Администрация Нижнего Тагила

Помимо 12-ти внутриквартальных проездов, строители обновят дворовые дороги и тротуары. Ремонт будут продолжать до тех пор, пока лимит бюджета на эти цели не будет исчерпан, отметил вице-мэр.

Напомним, что под Нижним Тагилом построят дороги для многодетных семей.

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