В Нижнем Тагиле продолжается капитальный ремонт дворовых дорог и тротуаров

Posted Сегодня, 14:01
Published Сегодня, 14:01
Modified Сегодня, 14:37
Updated Сегодня, 14:37
Заместитель мэра по городскому хозяйству и строительству Егор Копысов осмотрел два готовых объекта: на улице Захарова, 3, и на Каспийской, 24. К ремонту на первом объекте у Копысова вопросов не возникло, а вот второй объект придется доделывать, сообщают в пресс-службе администрации Нижнего Тагила.
Помимо 12-ти внутриквартальных проездов, строители обновят дворовые дороги и тротуары. Ремонт будут продолжать до тех пор, пока лимит бюджета на эти цели не будет исчерпан, отметил вице-мэр.
Напомним, что под Нижним Тагилом построят дороги для многодетных семей.