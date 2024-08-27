В Нижнем Тагиле врач осужден на 4 года за подделку больничных

Posted Сегодня, 14:42
Published Сегодня, 14:42
Modified Сегодня, 14:44
Updated Сегодня, 14:44
27 августа Ленинский районный суд назначил врачу-травматологу из поликлиники №3 4 года условно. Медику дали 2 года на исправление, если его снова поймают на получении взяток, то отправят в колонию.
Суд также взыскал с доктора 74 тысячи рублей — именно столько он получил за подделку документов от своих пациентов, сообщают в пресс-службе Ленинского районного суда Нижнего Тагила.
Напомним, что в Ирбите уволили лесничего за получение взятки.