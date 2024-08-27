tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:42

Published Сегодня, 14:42

Modified Сегодня, 14:44

Updated Сегодня, 14:44

В Нижнем Тагиле врач осужден на 4 года за подделку больничных

В Нижнем Тагиле врач осужден на 4 года за подделку больничных

27 августа 2024, 14:42
Фото: 1MI
В Нижнем Тагиле врач осужден на 4 года условно за служебный подлог и подделку больничных.

27 августа Ленинский районный суд назначил врачу-травматологу из поликлиники №3 4 года условно. Медику дали 2 года на исправление, если его снова поймают на получении взяток, то отправят в колонию.

Суд также взыскал с доктора 74 тысячи рублей — именно столько он получил за подделку документов от своих пациентов, сообщают в пресс-службе Ленинского районного суда Нижнего Тагила.

Напомним, что в Ирбите уволили лесничего за получение взятки.

Бастрыкин потребовал расследования: в Тагиле могли выдавать права мигрантам за взятки
Узнать подробнее
Читайте также:
В Нижнем Тагиле уволенный сотрудник ГАИ судится с начальствомВ Нижнем Тагиле задержали автоинструктора из Верхней Салды за пьяное вождениеВ Екатеринбурге вынесли приговор бывшей сотруднице опеки за служебный подлог
#Вадим Бредников#Общество#Происшествия#Нижний Тагил#Свердловская область#Суд#Уголовное дело#Врач#Взятка#Подделка#Взяточничество#Поддельные документы#Екатеринбург#Инцидент#Взятки#Больничный
Подпишитесь
Любовь к сварке: тагильчанин Александр Коряков создает миниатюры из металла
Вчера, 09:21
Под Нижним Тагилом сделают дороги для многодетных семей за 12 млн рублей
Сегодня, 08:04
В Свердловской области вручили награды 6 бойцам СВО
Сегодня, 08:14
В Екатеринбурге автобус с пассажирами влетел в дерево
Сегодня, 07:10
Супругам в Екатеринбурге грозит уголовное дело за неуплату алиментов детям
Сегодня, 07:13
В Первоуральске нашли кота с пулей в бедре, обрезанными ушами и хвостом
Сегодня, 07:13