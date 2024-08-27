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Published Сегодня, 09:42

Modified Сегодня, 09:44

Updated Сегодня, 09:44

В Первоуральске мошенники обманули мужчину по новой схеме

В Первоуральске мошенники открыли новую схему обмана

27 августа 2024, 09:42
Фото: 1MI

В Первоуральске мошенники обманули мужчину по новой схеме

В Первоуральске мошенники представляются сотрудниками архива. Женщина поверила им и перевела 70 тысяч рублей.

Мужчине из Первоуральска позвонили «сотрудники архива», которые сообщили о якобы невостребованном письме на почте. Для его отправки адресату нужно сообщить код из СМС. Как связаны архив и почта — не уточняется, пишет «Накануне.RU».

А дальше мошенники воспользовались стандартной схемой — «взломали» «Госуслуги» и попросили перевести деньги на «безопасный» счет. Жена потерпевшего выполнила требования аферистов и перевела им 70 тысяч рублей с кредитной карты мужа. Женщина поняла, что ее обманули, только тогда, когда мошенник завел разговор о взятии кредита.

Силовики начали уголовное дело.

Напомним, что в Свердловской области девушка отдала 14 млн рублей своему «парню», он оказался мошенником.

Жительница Каменска-Уральского взяла кредиты на 1,1 млн рублей и отдала мошенникам
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