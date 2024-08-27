В Первоуральске мошенники открыли новую схему обмана

А дальше мошенники воспользовались стандартной схемой — «взломали» «Госуслуги» и попросили перевести деньги на «безопасный» счет. Жена потерпевшего выполнила требования аферистов и перевела им 70 тысяч рублей с кредитной карты мужа. Женщина поняла, что ее обманули, только тогда, когда мошенник завел разговор о взятии кредита.