В Первоуральске мошенники открыли новую схему обмана

Posted Сегодня, 09:42
Published Сегодня, 09:42
Modified Сегодня, 09:44
Updated Сегодня, 09:44
Мужчине из Первоуральска позвонили «сотрудники архива», которые сообщили о якобы невостребованном письме на почте. Для его отправки адресату нужно сообщить код из СМС. Как связаны архив и почта — не уточняется, пишет «Накануне.RU».
А дальше мошенники воспользовались стандартной схемой — «взломали» «Госуслуги» и попросили перевести деньги на «безопасный» счет. Жена потерпевшего выполнила требования аферистов и перевела им 70 тысяч рублей с кредитной карты мужа. Женщина поняла, что ее обманули, только тогда, когда мошенник завел разговор о взятии кредита.
Силовики начали уголовное дело.
Напомним, что в Свердловской области девушка отдала 14 млн рублей своему «парню», он оказался мошенником.