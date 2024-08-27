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Posted Сегодня, 07:13

Published Сегодня, 07:13

Modified Сегодня, 07:15

Updated Сегодня, 07:15

В Первоуральске нашли кота с пулей в бедре, обрезанными ушами и хвостом

В Первоуральске нашли кота с пулей в бедре, обрезанными ушами и хвостом

27 августа 2024, 07:13
Фото: Изображение Midjourney
В Свердловской области неизвестные стреляли в кота, а затем обрезали ему уши и хвост.

В Первоуральске найдено пострадавшее от рук живодеров животное. Коту отрезали уши и хвост.

Волонтеры, которые взялись кота опекать, обнаружили, что он плохо ходит. Рентген показал, что у четвероногого в бедре пуля.

Кто поиздевался над животным неизвестно, говорится в группе «Волонтерское движение „Подари свою доброту“.

Отмечается, что несмотря на перенесенные страдания от людей, кот по-прежнему ласков, терпелив и добр.

Ранее котят и собак на передержке в Асбесте морили голодом.

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#Екатерина Смирнова#Происшествия#Животные#Издевательства#Екатеринбург#Инцидент
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