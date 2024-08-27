В Первоуральске нашли кота с пулей в бедре, обрезанными ушами и хвостом

Posted Сегодня, 07:13
Published Сегодня, 07:13
Modified Сегодня, 07:15
Updated Сегодня, 07:15
В Первоуральске найдено пострадавшее от рук живодеров животное. Коту отрезали уши и хвост.
Волонтеры, которые взялись кота опекать, обнаружили, что он плохо ходит. Рентген показал, что у четвероногого в бедре пуля.
Кто поиздевался над животным неизвестно, говорится в группе «Волонтерское движение „Подари свою доброту“.
Отмечается, что несмотря на перенесенные страдания от людей, кот по-прежнему ласков, терпелив и добр.
Ранее котят и собак на передержке в Асбесте морили голодом.