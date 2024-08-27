В Свердловской области острая нехватка учителей

Posted Сегодня, 13:45
Published Сегодня, 13:45
Modified Сегодня, 13:47
Updated Сегодня, 13:47
По мнению, Натальи Сокольской, начальника одного из отделов Министерства образования Свердловской области, дело в миграции и в строительстве новых школ, сообщает «КП-Екатеринбург».
Вопрос дефицита учителей решают самыми разными способами. Например, в рамках программы «Земский учитель» педагогам предлагают работу в городах с населением меньше 50 тысяч человек. За это им полагается выплата в размере от 1 млн рублей.
Для полноценной работы школ, Свердловской области нужны около 400 учителей. Самые редкие — преподаватели физики и химии имеют особенный спрос.
Напомним, что на Урале помимо учителей не хватает токарей и фрезеровщиков.