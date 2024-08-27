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Published Сегодня, 13:45

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В Свердловской области не хватает почти полтысячи учителей

В Свердловской области острая нехватка учителей

27 августа 2024, 13:45
Фото: 1MI

В Свердловской области не хватает почти полтысячи учителей

Нехватку учителей в Свердловской области объясняют их переездом в другие регионы и открытием новых школ.

По мнению, Натальи Сокольской, начальника одного из отделов Министерства образования Свердловской области, дело в миграции и в строительстве новых школ, сообщает «КП-Екатеринбург».

Вопрос дефицита учителей решают самыми разными способами. Например, в рамках программы «Земский учитель» педагогам предлагают работу в городах с населением меньше 50 тысяч человек. За это им полагается выплата в размере от 1 млн рублей.

Для полноценной работы школ, Свердловской области нужны около 400 учителей. Самые редкие — преподаватели физики и химии имеют особенный спрос.

Напомним, что на Урале помимо учителей не хватает токарей и фрезеровщиков.

Три новые школы откроются в Свердловской области к 1 сентября
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