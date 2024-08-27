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Published Сегодня, 10:18

Modified Сегодня, 10:20

Updated Сегодня, 10:20

В Свердловской области планируется увеличить взносы за капитальный ремонт

В Свердловской области планируется увеличить взносы за капитальный ремонт

27 августа 2024, 10:18
Фото: 1MI
В Свердловской области может подорожать коммуналка из-за повышения тарифа на капитальный ремонт.

Тариф хотят повысить с 15 до 18 рублей за квадратный метр. Чиновники рассмотрят этот вопрос 29 августа 2024 года. В случае одобрения, жители Свердловской области заметят изменение цены в квитке только в январе 2025 года, сообщается в проекте постановления Свердловской области.

Напомним, что в Первоуральске коммунальщики сами оплачивают коммуналку. Такие «райские» условия возникли из-за отсутствия в городе горячей воды.

Сколько свердловчане будут платить за коммуналку с 1 июля
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