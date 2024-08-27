В Свердловской области планируется увеличить взносы за капитальный ремонт

Posted Сегодня, 10:18
Published Сегодня, 10:18
Modified Сегодня, 10:20
Updated Сегодня, 10:20
Тариф хотят повысить с 15 до 18 рублей за квадратный метр. Чиновники рассмотрят этот вопрос 29 августа 2024 года. В случае одобрения, жители Свердловской области заметят изменение цены в квитке только в январе 2025 года, сообщается в проекте постановления Свердловской области.
Напомним, что в Первоуральске коммунальщики сами оплачивают коммуналку. Такие «райские» условия возникли из-за отсутствия в городе горячей воды.