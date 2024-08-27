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Published Сегодня, 14:00

Modified Сегодня, 14:02

Updated Сегодня, 14:02

В Свердловской области врачи смогли удалить полипы желудка без резекции

Врачи из Свердловской области удалили мужчине полипы, не разрезая желудок

27 августа 2024, 14:00
Фото: Изображение Midjourney

В Свердловской области врачи смогли удалить полипы желудка без резекции

Врачи из Свердловской области удалили мужчине полипы, не разрезая желудок.

Пациент обратился к врачам с жалобами на изжогу и тяжесть в желудке. Обследование показало, что у него образовалась опухоль и много полипов.

Медики решили удалить доброкачественные новообразования эндоскопическим методом. Это позволило избежать полостной операции.

Операцию сделали в два этапа и через неделю пациента уже выписали, сообщила заведующая эндоскопическим отделением клинической больницы Нина Потапова.

Ранее врачи в Екатеринбурге спасли родившихся с маленьким весом братьев-близнецов.

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#Екатерина Смирнова#Общество#Здоровье#Врач#Операция#Екатеринбург
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