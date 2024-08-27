Врачи из Свердловской области удалили мужчине полипы, не разрезая желудок.

Posted Сегодня, 14:00
Published Сегодня, 14:00
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Updated Сегодня, 14:02
Пациент обратился к врачам с жалобами на изжогу и тяжесть в желудке. Обследование показало, что у него образовалась опухоль и много полипов.
Медики решили удалить доброкачественные новообразования эндоскопическим методом. Это позволило избежать полостной операции.
Операцию сделали в два этапа и через неделю пациента уже выписали, сообщила заведующая эндоскопическим отделением клинической больницы Нина Потапова.
Ранее врачи в Екатеринбурге спасли родившихся с маленьким весом братьев-близнецов.