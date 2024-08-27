tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:34

Published Сегодня, 09:34

Modified Сегодня, 09:36

Updated Сегодня, 09:36

Эксперт Жукова назвала три способа отмыть плитку на кухне

Застарелый жир отвалится с кухонной плитки: мою только так и наслаждаюсь чистотой

27 августа 2024, 09:34
Фото: Изображение Midjourney

Эксперт Жукова назвала три способа отмыть плитку на кухне

Хорошую хозяйку всегда выдают мелочи: отсутствие пыли в труднодоступных местах, чистые ручки на плите и, конечно же, кухонная плитка, на которой вечно скапливается жир. Рассказываем, как отмыть её очень быстро и эффективно.

Многие современные хозяйки работают. И зачастую им не хватает времени на элементарные домашние дела. В этих реалиях при уборке очень важно действовать быстро и эффективно. Современная промышленность выпускает огромное количество бытовой химии, которая легко справляется с любыми даже самыми стойкими загрязнениями. Эксперт по домоводству, автор и ведущая тематического YouTube-канала, блогер Марина Жукова предлагает три способа отмыть грязь.

Противный желтый налет с плиты отмываю за 5 минут: хитрый способ для тех, кто спешит
Узнать подробнее

Первое средство называется «Уникум», это универсальный гель, который поможет привести в порядок практически любые поверхности на кухне. Наносим его на грязную плитку, ждем несколько минут, а затем начинаем оттирать обычный поролоновой губкой. «Уникум» действует очень быстро и буквально размягчает жир. По словам Марины Жуковой, вам даже не придется прикладывать усилий.

Также эксперт предлагает воспользоваться меламиновыми губками. Они действуют по принципу ластика и просто «стирают» жир, нагар и другие стойкие загрязнения.

Меламиновая губка отмыла быстрее, чем средство «Уникум». Единственный минус в том, что при активном использовании она немного истирается, — отметила Марина Жукова.

Третье средство, которое способно буквально за считанные минуты заставить сверкать вашу кухню, это «Мастер блеск». Этот густой жироудалитель необходимо нанести на поверхность буквально на минуту, а затем можно сразу же приступать к чистке.

В итоге все три средства прекрасно справились со своей задачей.

Ранее Марина Жукова предложила легкий способ отмыть заплывший нагаром чайник.

Не стирайте эти вещи без замачивания, только испортите: полезные лайфхак для стирки
Узнать подробнее
Читайте также:
Старую облезлую сковороду легко вернете к жизни: попробуйте трюк с двумя стаканамиГель для мытья посуды смешиваю с солью и содой: кухня блестит и сверкаетКак просто отмыть заплывший нагаром чайник: драить больше не придется
#Дарья Бобровицкая#Россия#Уборка#Чистота#Дом#Окружающая среда#Кухня#Лайфхаки#Дом и сад#КЦ
Подпишитесь
Любовь к сварке: тагильчанин Александр Коряков создает миниатюры из металла
Вчера, 09:21
Под Нижним Тагилом сделают дороги для многодетных семей за 12 млн рублей
Сегодня, 08:04
В Свердловской области вручили награды 6 бойцам СВО
Сегодня, 08:14
В Екатеринбурге автобус с пассажирами влетел в дерево
Сегодня, 07:10
Супругам в Екатеринбурге грозит уголовное дело за неуплату алиментов детям
Сегодня, 07:13
В Первоуральске нашли кота с пулей в бедре, обрезанными ушами и хвостом
Сегодня, 07:13