Застарелый жир отвалится с кухонной плитки: мою только так и наслаждаюсь чистотой

Многие современные хозяйки работают. И зачастую им не хватает времени на элементарные домашние дела. В этих реалиях при уборке очень важно действовать быстро и эффективно. Современная промышленность выпускает огромное количество бытовой химии, которая легко справляется с любыми даже самыми стойкими загрязнениями. Эксперт по домоводству, автор и ведущая тематического YouTube-канала, блогер Марина Жукова предлагает три способа отмыть грязь.