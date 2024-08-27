Застарелый жир отвалится с кухонной плитки: мою только так и наслаждаюсь чистотой

Posted Сегодня, 09:34
Published Сегодня, 09:34
Modified Сегодня, 09:36
Updated Сегодня, 09:36
Многие современные хозяйки работают. И зачастую им не хватает времени на элементарные домашние дела. В этих реалиях при уборке очень важно действовать быстро и эффективно. Современная промышленность выпускает огромное количество бытовой химии, которая легко справляется с любыми даже самыми стойкими загрязнениями. Эксперт по домоводству, автор и ведущая тематического YouTube-канала, блогер Марина Жукова предлагает три способа отмыть грязь.
Первое средство называется «Уникум», это универсальный гель, который поможет привести в порядок практически любые поверхности на кухне. Наносим его на грязную плитку, ждем несколько минут, а затем начинаем оттирать обычный поролоновой губкой. «Уникум» действует очень быстро и буквально размягчает жир. По словам Марины Жуковой, вам даже не придется прикладывать усилий.
Также эксперт предлагает воспользоваться меламиновыми губками. Они действуют по принципу ластика и просто «стирают» жир, нагар и другие стойкие загрязнения.
Меламиновая губка отмыла быстрее, чем средство «Уникум». Единственный минус в том, что при активном использовании она немного истирается, — отметила Марина Жукова.
Третье средство, которое способно буквально за считанные минуты заставить сверкать вашу кухню, это «Мастер блеск». Этот густой жироудалитель необходимо нанести на поверхность буквально на минуту, а затем можно сразу же приступать к чистке.
В итоге все три средства прекрасно справились со своей задачей.
Ранее Марина Жукова предложила легкий способ отмыть заплывший нагаром чайник.