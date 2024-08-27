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Жители домов и детский сад в Верхней Салде остались без воды из-за аварии

Жители домов и детский сад в Верхней Салде остались без воды из-за аварии

27 августа 2024, 03:53
Фото: Александр Маслов во ВКонтакте
В Верхней Салде произошла авария на магистральном водопроводе, из-за чего была остановлена подача воды в ближайшие шесть домов и детский сад №13. ЧП случилось в районе перекрестка улиц Энгельса — Ленина 26 августа 2024 года.

Аварию устраняют более 10 специалистов с использованием спецтехники, рассказал глава города Александр Маслов на своей странице во ВКонтакте.

Для местных жителей организовали подвоз воды к супермаркету «Пятерочка». Машина стояла в день аварии несколько часов. 27 августа воду снова подвезли в шесть часов утра.

Напомним, жители Дзержинского района в Нижнем Тагиле рассказали о проблемах с подачей горячей воды из-за аварийной ситуации.

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#Елизавета Зиборова#Происшествия#Нижний Тагил#Вода#ЧП#Коммунальная авария#18+#Екатеринбург#Верхняя Салда#Инцидент#Подвоз воды#Подача воды
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