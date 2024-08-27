Жители домов и детский сад в Верхней Салде остались без воды из-за аварии

Posted Сегодня, 03:53
Published Сегодня, 03:53
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Updated Сегодня, 03:56
Аварию устраняют более 10 специалистов с использованием спецтехники, рассказал глава города Александр Маслов на своей странице во ВКонтакте.
Для местных жителей организовали подвоз воды к супермаркету «Пятерочка». Машина стояла в день аварии несколько часов. 27 августа воду снова подвезли в шесть часов утра.
Напомним, жители Дзержинского района в Нижнем Тагиле рассказали о проблемах с подачей горячей воды из-за аварийной ситуации.